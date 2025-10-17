Групповая
до 20 чел.
Лучший выборСафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
Приглашаем на увлекательное сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали. Вас ждут захватывающие заезды на джипах, знакомство с культурой и ужин под звёздами
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
13 ноя в 15:30
$53 за человека
Круиз
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница в 10:00
$75 за человека
Групповая
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека
- ЕЕкатерина17 октября 2025Классно покатались по дюнам. Очень живописно. Закат в пустыне супер. Шоу и ужин тоже понравились. Не пожалели.
- ММаксим15 октября 2025Все отлично, забирают из отеля на внедорожниках мини-группами по 6 человек, кондиционер пушка, машины удобные, водители не лихачат пока не
- ССофья5 октября 2025Отличная экскурсия! Водитель отличный,заезд по пустыне прошел прекрасно,даже с четырёхлетним ребенком! Цена/качество 👌🏼👍🏼
- ААнастасия4 октября 2025Мы были на сафари в пустыне и это было очень круто - красиво, интересно, отлично организовано! Сначала мы приехали в
- ННаталья26 июля 2025Это что-то уникальное. Масса впечатлений!!! Довольна на 1000%
- ТТатьяна1 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Катание на Джипах - дух захватывает. Но хотелось, чтоб по времени это было дольше(хотя бы еще минут
