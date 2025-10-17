Мои заказы

Активный отдых в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
На машине
6.5 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
Приглашаем на увлекательное сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали. Вас ждут захватывающие заезды на джипах, знакомство с культурой и ужин под звёздами
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
13 ноя в 15:30
$53 за человека
Круиз на восточном побережье
5 часов
Круиз
Круиз на восточном побережье
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница в 10:00
$75 за человека
Пустынное сафари
5 часов
2 отзыва
Групповая
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Классно покатались по дюнам. Очень живописно. Закат в пустыне супер. Шоу и ужин тоже понравились. Не пожалели.
    Классно покатались по дюнам. Очень живописно. Закат в пустыне супер. Шоу и ужин тоже понравились. Не пожалели.
  • М
    Максим
    15 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Все отлично, забирают из отеля на внедорожниках мини-группами по 6 человек, кондиционер пушка, машины удобные, водители не лихачат пока не
    читать дальше

    доедешь до самой пустыни, там уже начинается веселье. Покатают на верблюдах, покатают по пустыням, дадут время поснимать закат, затем накормят, покажут шоу и вернут в отель.
    Топ по соотношению цена/качество.

    P.S. избегайте местных фотографов, которые за 50 снимков запросят 250 долларов, хоть вы в итоге и сторгуетесь до 50 долларов, но весь вечер вас этими торгами будут отвлекать. оно того не стоит)

    Все отлично, забирают из отеля на внедорожниках мини-группами по 6 человек, кондиционер пушка, машины удобные, водители не лихачат пока не
  • С
    Софья
    5 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Отличная экскурсия! Водитель отличный,заезд по пустыне прошел прекрасно,даже с четырёхлетним ребенком! Цена/качество 👌🏼👍🏼
  • А
    Анастасия
    4 октября 2025
    Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
    Мы были на сафари в пустыне и это было очень круто - красиво, интересно, отлично организовано! Сначала мы приехали в
    читать дальше

    «лагерь», где собралась большая группа из разных отелей, был welcome drink, можно было прокатиться на верблюдах! Далее мы отправились на сафари на джипах - колонной по барханам с виражами и остановкой на фото. Потом спустились обратно в лагерь и был вкусный ужин и яркая развлекательная программа. Все было супер! Очень понравилось, хотя местами дрифтить по пескам было страшновато)Любителям ярких эмоций рекомендую!
    Организовано все отлично - все были вежливы, доброжелательны и заботливы.

    Мы были на сафари в пустыне и это было очень круто - красиво, интересно, отлично организовано!
  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Пустынное сафари
    Это что-то уникальное. Масса впечатлений!!! Довольна на 1000%
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2025
    Пустынное сафари
    Экскурсия очень понравилась. Катание на Джипах - дух захватывает. Но хотелось, чтоб по времени это было дольше(хотя бы еще минут
    читать дальше

    30,а на фото в пустыне сократить время). По еде все тоже было ничего, но для детей еда так себе. Рисунок хной самый простой и обычный,поэтому и бесплатно.
    Шоу прекрасное, сафари суперское, катание на верблюдах тоже оставило приятные впечатления. Поэтому в целом все понравилось.

Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в ноябре 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 75. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
