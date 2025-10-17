читать дальше

«лагерь», где собралась большая группа из разных отелей, был welcome drink, можно было прокатиться на верблюдах! Далее мы отправились на сафари на джипах - колонной по барханам с виражами и остановкой на фото. Потом спустились обратно в лагерь и был вкусный ужин и яркая развлекательная программа. Все было супер! Очень понравилось, хотя местами дрифтить по пескам было страшновато)Любителям ярких эмоций рекомендую!

Организовано все отлично - все были вежливы, доброжелательны и заботливы.