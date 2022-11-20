Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Увлекательная экзотическая поездка станет прекрасным времяпровождением. Это хороший шанс проверить свои способности и ловкость в таком не простом деле.

Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабов.

Если вы хотите погрузиться в ночные волны и испытать радость победы — смело вооружайтесь фонарем и трезубцем и отправляйтесь на ночную охоту по крабовым отмелям.

Завершением экскурсии станет ужин на берегу моря, главное лакомство которого - пойманные Вами крабы, приготовленные опытным поваром. Увлекательная экзотическая поездка станет прекрасным времяпрепровождением.