читать дальше учётом его интересов и потребностей. Дамир вежливый, позитивный, ответственный и очень заботливый гид, рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы, во всем помогал. Мы получили массу впечатлений. Спасибо Дамиру и организаторам за отличный день в Дубае.

Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с