Вечерние экскурсии Рас-эль-Хаймы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
150 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
«А завершить вечер предлагаю под масштабное шоу танцующих фонтанов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Ночная охота на крабов
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Ночная охота на крабов с ужином в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в атмосферу ночного приключения, охотясь на крабов в лучах фонарей на отмелях Персидского залива
«Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером»
Расписание: Вторник, Воскресенье в 17:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
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    учётом его интересов и потребностей. Дамир вежливый, позитивный, ответственный и очень заботливый гид, рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы, во всем помогал. Мы получили массу впечатлений. Спасибо Дамиру и организаторам за отличный день в Дубае.

    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
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    дороге рассказал много интересного, как о самих Эмиратах, так и о жизни местных жителей. Успели посмотреть все, что хотели. Организация на высшем уровне👍🏻 Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
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    пожелания. Смогли построить маршрут так, чтобы дети не утомились и перекусили тогда когда захотели. Все очень доступным языком было рассказано и показаны основные локации и достопримечательности)))

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Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
  2. Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
  3. Ночная охота на крабов
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Парк Феррари
  4. Парк Warner Bros. World
  5. Аквапарк Wild Wadi
  6. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 362.50. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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