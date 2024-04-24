1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
«А завершить вечер предлагаю под масштабное шоу танцующих фонтанов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Ночная охота на крабов с ужином в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в атмосферу ночного приключения, охотясь на крабов в лучах фонарей на отмелях Персидского залива
«Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером»
Расписание: Вторник, Воскресенье в 17:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 362.50. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 150 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август