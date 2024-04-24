Ночные прогулки и экскурсии Рас-эль-Хаймы

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
На машине
150 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
На машине
На кабриолете
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
490$466 за всё до 3 чел.
Ночная охота на крабов
4 часа
Групповая
Групповая экскурсия: Ночная охота на крабов с ужином в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в атмосферу ночного приключения, охотясь на крабов в лучах фонарей на отмелях Персидского залива
Расписание: Вторник, Воскресенье в 17:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
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    учётом его интересов и потребностей. Дамир вежливый, позитивный, ответственный и очень заботливый гид, рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы, во всем помогал. Мы получили массу впечатлений. Спасибо Дамиру и организаторам за отличный день в Дубае.

    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
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    дороге рассказал много интересного, как о самих Эмиратах, так и о жизни местных жителей. Успели посмотреть все, что хотели. Организация на высшем уровне👍🏻 Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
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    пожелания. Смогли построить маршрут так, чтобы дети не утомились и перекусили тогда когда захотели. Все очень доступным языком было рассказано и показаны основные локации и достопримечательности)))

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Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
  2. Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
  3. Ночная охота на крабов
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Атлантис
  4. Дубай молл
  5. Парк Warner Bros. World
  6. Парк Феррари
  7. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в августе 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 466 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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