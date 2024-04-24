8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
490$466 за всё до 3 чел.
4 часа
Групповая
Групповая экскурсия: Ночная охота на крабов с ужином в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в атмосферу ночного приключения, охотясь на крабов в лучах фонарей на отмелях Персидского залива
Расписание: Вторник, Воскресенье в 17:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Ночные»
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