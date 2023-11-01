Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу

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Познакомьтесь с Дубаем во время насыщенной вечерней прогулки по городу.

Всего за один вечер вы увидите шоу цветного фонтана, рассмотрите панораму города с высоты 240 метров и прокатитесь на традиционной лодке доу по Дубай Марине. Рассмотрите город с разных ракурсов!
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу
Ближайшие даты:
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8
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15
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Что вас ожидает:

  • Дубай Марина
  • Пальмовый остров
  • Обзорная площадка The View at The Palm
  • Набережная Al Seef
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Наше путешествие начинается вечером, когда Дубай погружается в багрянец заката, который мы встретим за ужином во время круиза по заливу Дубай Марина на традиционной арабской лодке Доу.
  • Когда город засияет в сказочном великолепии ночных огней, мы отправимся на знаменитый рукотворный пальмовый остров, который вы сможете окинуть взглядом с высоты The View at The Palm — обзорной площадки на 52 этаже здания The Palm Tower. С высоты 240 метров открывается головокружительный вид на Персидский залив, искусно созданную пальму среди его вод и величавые небоскребы Дубая.
  • В завершение вечера вы сможете прогуляться по набережной Al Seef. Здесь вы увидите аутентичные здания, увенчанные ветровыми башнями. С давних времен торговые приморские улочки строились именно так, как теперь предстают аккуратно отреставрированными в этом уютном районе мегаполиса. Благодаря этому путешествию вы получите уникальное представление о Дубае, охватывающее как его настоящее, так и прошлое, и увидите, насколько стремительно развивается эта удивительная страна.

Важная информация:

  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Детям до 3-х лет посадочное место в автобусе на групповой экскурсии не предоставляется.

Cреда, суббота в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсия по ночному Дубаю
  • Русскоговорящий гид
  • Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
  • Круиз с ужином на арабской лодке по Дубай Марине
Что не входит
  • Алкогольные напитки во время круиза
  • Сувениры во время экскурсии
  • Индивидуальный трансфер — + 250 USD (максимум 6 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор из отелей Рас-Аль-Хаймы и Умм-Аль-Кувейна
Завершение: Отели в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Cреда, суббота в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Детям до 3-х лет посадочное место в автобусе на групповой экскурсии не предоставляется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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