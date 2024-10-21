Эмир — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме

Провели экскурсии для 602 туристов

Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.