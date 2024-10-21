Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)

Скоростная прогулка по сияющему городу
Дубай особенно красив ночью, когда его здания сияют миллионами огней.

На этой индивидуальной экскурсии на кабриолете вы проедете по магистрали шейха Заеда, увидите рукотворный остров Пальма Джумейра и знаменитый отель «Атлантис».

Прогуляетесь
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по кварталу Дубай Марина, полюбуетесь архитектурой Музея будущего и подниметесь на Золотую рамку, чтобы насладиться панорамой города. Завершите вечер у Бурдж-Халифа и прокатитесь по ночному бульвару. В стоимость включены поездка на кабриолете и услуги гида. Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌃 Ночной Дубай в огнях
  • 🚗 Поездка на кабриолете
  • 📸 Фото на фоне небоскрёбов
  • 🏙️ Панорама с Золотой рамки
  • 🌴 Рукотворный остров Пальма Джумейра
    • Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
    Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
    Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Магистраль шейха Заеда
  • Пальма Джумейра
  • Дубай Марина
  • Музей будущего
  • Золотая рамка
  • Бурдж-Халифа

    • Описание экскурсии

    • Скоростная поездка по магистрали шейха Заеда, известной как улица небоскрёбов.
    • Рукотворный остров Пальма Джумейра. Сделаем снимки на фоне высоток и самого дорогого отеля «Атлантис».
    • Дубай Марина — квартал кричащей роскоши с дорогими яхтами и светящимися небоскрёбами.
    • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на знаменитый «Парус».
    • Необычная архитектура Музея будущего (внутрь не заходим).
    • Золотая рамка — условная граница между Старым и Новым городом. При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров.
    • Бурдж-Халифа — самое высокое здание мира (828 м) со смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды.
    • В завершении прогулки прокатимся с ветерком по ночному бульвару (Downtown point).

    Организационные детали

    • В стоимость входят поездка на кабриолете и услуги гида.
    • Возможен трансфер на экскурсию из других эмиратов за дополнительную стоимость — от $40.
    • По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность поездки.
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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