Из Рас-эль-Хаймы - в Дубай

Город будущего без спешки - комфорт в пути, главные достопримечательности и лучшие фотолокации
Погрузитесь в атмосферу Дубая — города, выросшего из пустыни в мегаполис будущего! Вы увидите Дубай Марину с небоскрёбами и яхтами, легендарный остров Пальма Джумейра, символ роскоши — отель Бурдж-эль-Араб — и многое другое.

А также послушаете об истории эмиратов и почувствуете контраст между ультрасовременной архитектурой и традиционной арабской культурой.
Описание экскурсии

13:30 — выезд из Рас-эль-Хаймы

15:00 — Дубай Марина. Прогулка вдоль небоскрёбов, яхт и набережной

15:40 — Пальма Джумейра. Проезд по знаменитому острову, остановка у отеля Atlantis

16:30 — Мадинат Джумейра — арабский комплекс в восточном стиле

17:30 — Бурдж-эль-Араб. Фотостоп у легендарного отеля в виде паруса

18:45 — Музей будущего. Фото на фоне футуристического здания, посещение — по желанию

19:15 — Дубай Молл. Вид на Бурдж-Халифу, прогулка, шопинг, фонтаны (по желанию)

21:30 — выезд в Рас-эль-Хайму. Возвращение ориентировочно в 22:45–23:00

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Рас-эль-Хайме. Вас заберут от отеля и привезут обратно после экскурсии — трансфер на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu с кондиционером включён в стоимость. Также у нас всегда есть для вас охлаждённая питьевая вода
  • По маршруту предусмотрены остановки для прогулок, фото и отдыха
  • По желанию можно добавить в программу посещение Музея будущего — $50 за чел.
  • С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша
Аиша — Организатор в Рас-эль-Хайме
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!

Отзывы и рейтинг

М
Мадина
9 ноя 2025
Благодарим Азиза за прекрасную экскурсию, много интересного рассказал, показал. Обязательно будем рекомендовать всем свои знакомым.
С
Сергей
27 окт 2025
Заказали поездку в Дубай, хотим поблагодарить Азиза за путешествие. За один день смогли посетить все самые интересные достопримечательности.

Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы

Дубай - город роскоши (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
10 часов
-
5%
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где прошлое встречается с будущим. Уникальные небоскрёбы и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
21 ноя в 09:00
$244$256 за всё до 4 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
На кабриолете
6 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Погрузитесь в атмосферу ночного Дубая: сияющие небоскрёбы, роскошные яхты и захватывающие виды ждут вас в этой уникальной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$441$490 за всё до 3 чел.
В Дубай - из Рас-эль-Хаймы! Обзорная экскурсия
На машине
8 часов
-
30%
96 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$368$525 за всё до 6 чел.
