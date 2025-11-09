Погрузитесь в атмосферу Дубая — города, выросшего из пустыни в мегаполис будущего! Вы увидите Дубай Марину с небоскрёбами и яхтами, легендарный остров Пальма Джумейра, символ роскоши — отель Бурдж-эль-Араб — и многое другое.
А также послушаете об истории эмиратов и почувствуете контраст между ультрасовременной архитектурой и традиционной арабской культурой.
Описание экскурсии
13:30 — выезд из Рас-эль-Хаймы
15:00 — Дубай Марина. Прогулка вдоль небоскрёбов, яхт и набережной
15:40 — Пальма Джумейра. Проезд по знаменитому острову, остановка у отеля Atlantis
16:30 — Мадинат Джумейра — арабский комплекс в восточном стиле
17:30 — Бурдж-эль-Араб. Фотостоп у легендарного отеля в виде паруса
18:45 — Музей будущего. Фото на фоне футуристического здания, посещение — по желанию
19:15 — Дубай Молл. Вид на Бурдж-Халифу, прогулка, шопинг, фонтаны (по желанию)
21:30 — выезд в Рас-эль-Хайму. Возвращение ориентировочно в 22:45–23:00
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Рас-эль-Хайме. Вас заберут от отеля и привезут обратно после экскурсии — трансфер на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu с кондиционером включён в стоимость. Также у нас всегда есть для вас охлаждённая питьевая вода
- По маршруту предусмотрены остановки для прогулок, фото и отдыха
- По желанию можно добавить в программу посещение Музея будущего — $50 за чел.
- С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Рас-эль-Хайме
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мадина
9 ноя 2025
Благодарим Азиза за прекрасную экскурсию, много интересного рассказал, показал. Обязательно будем рекомендовать всем свои знакомым.
С
Сергей
27 окт 2025
Заказали поездку в Дубай, хотим поблагодарить Азиза за путешествие. За один день смогли посетить все самые интересные достопримечательности.
