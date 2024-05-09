Сафари и дикая природа в Рас-эль-Хайме

Найдено 8 экскурсий в категории «Сафари» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: приключение с катанием по дюнам и ужином
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 16:00-16:30, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$45 за человека
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Незабываемое экстрим-сафари на багги и квадроциклах в пустыне Рас-Аль-Хайма
Почувствуйте драйв, управляя багги или квадроциклом по пустыне Рас-эль-Хайма. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $100 за человека
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Групповая
4 часа
1 отзыв
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из любого отеля в Рас-Аль-Хайме
«Что вас ожидает: В сафари-парке вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт»
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
3 сен в 08:00
5 сен в 08:00
$70 за человека
Пустынное сафари
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека
VIP Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - c шоу программой и ужином
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Утро среди барханов: утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме: погружение в мир пустынных приключений
Начните свой день с захватывающего приключения по песчаным дюнам Рас-эль-Хайма. Откройте для себя красоту пустыни на утреннем сафари
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мега-сафари в Рас-Аль-Хайме
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме: Джипы, верблюды и ужин под звездами
Погрузитесь в мир пустынных приключений с мега-сафари в Рас-эль-Хайме. Эмоции от катания по дюнам и вечера в бедуинской деревне останутся надолго
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно — занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$100 за человека
Утро в пустыне: индивидуальное утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-эль-Хайме: эксклюзивное путешествие по пустыне
Начните свой день с захватывающего утреннего сафари в Рас-эль-Хайме. Погрузитесь в мир пустынных приключений и незабываемых впечатлений
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Замечательная экскурсия! Большие красивые джипы и профессиональные водители! Очень вкусный ужин и хорошее шоу! Но восточный танец не увидели, ждали 40 минут танцовщицу и уехали.
  • А
    Альбина
    27 февраля 2024
    Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
    Очень рада,что побывала на экстрим сафари на квадроциклах в Рас Аль Хайме-это не покатушки на закрытой территории,а гонка по пустыне-чистый восторг!!! Отдельное СПАСИБО организаторам, всё чётко и оперативно!
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2024
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Нам очень повезло, у нас был очень классный водитель, Еда была вкусная, Парень с огненным шоу был классный, Только девушка танцовщица не понравилась. Рекомендую, впечатлений в пустыне много, красивые фото
  • Е
    Евгения
    7 февраля 2024
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Сафари безумно интересное! Понравилось абсолютно все- много чего входит в одну экскурсию- катание на джипах, на верблюде, программа с танцами
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    и файер шоу! Ужин очень разнообразный и вкусный! Получилось сделать очень много великолепных фотографий. Если едите отдыхать в Эмираты - всем рекомендую данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Сафари»

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  3. В мире животных - Дубай Сафари Парк
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  5. VIP Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - c шоу программой и ужином
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
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  4. Парк Warner Bros. World
  5. Аквапарк Wild Wadi
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Сафари" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Цены на сафари в Рас-эль-Хайме, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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