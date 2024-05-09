1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: приключение с катанием по дюнам и ужином
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 16:00-16:30, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое экстрим-сафари на багги и квадроциклах в пустыне Рас-Аль-Хайма
Почувствуйте драйв, управляя багги или квадроциклом по пустыне Рас-эль-Хайма. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $100 за человека
Групповая
4 часа
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из любого отеля в Рас-Аль-Хайме
«Что вас ожидает: В сафари-парке вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт»
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
3 сен в 08:00
5 сен в 08:00
$70 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме: погружение в мир пустынных приключений
Начните свой день с захватывающего приключения по песчаным дюнам Рас-эль-Хайма. Откройте для себя красоту пустыни на утреннем сафари
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме: Джипы, верблюды и ужин под звездами
Погрузитесь в мир пустынных приключений с мега-сафари в Рас-эль-Хайме. Эмоции от катания по дюнам и вечера в бедуинской деревне останутся надолго
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно — занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-эль-Хайме: эксклюзивное путешествие по пустыне
Начните свой день с захватывающего утреннего сафари в Рас-эль-Хайме. Погрузитесь в мир пустынных приключений и незабываемых впечатлений
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 мая 2024Замечательная экскурсия! Большие красивые джипы и профессиональные водители! Очень вкусный ужин и хорошее шоу! Но восточный танец не увидели, ждали 40 минут танцовщицу и уехали.
- ААльбина27 февраля 2024Очень рада,что побывала на экстрим сафари на квадроциклах в Рас Аль Хайме-это не покатушки на закрытой территории,а гонка по пустыне-чистый восторг!!! Отдельное СПАСИБО организаторам, всё чётко и оперативно!
- ННаталья14 февраля 2024Нам очень повезло, у нас был очень классный водитель, Еда была вкусная, Парень с огненным шоу был классный, Только девушка танцовщица не понравилась. Рекомендую, впечатлений в пустыне много, красивые фото
- ЕЕвгения7 февраля 2024Сафари безумно интересное! Понравилось абсолютно все- много чего входит в одну экскурсию- катание на джипах, на верблюде, программа с танцами
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Сафари" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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