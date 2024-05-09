С Светлана Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме Замечательная экскурсия! Большие красивые джипы и профессиональные водители! Очень вкусный ужин и хорошее шоу! Но восточный танец не увидели, ждали 40 минут танцовщицу и уехали.

А Альбина Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме Очень рада,что побывала на экстрим сафари на квадроциклах в Рас Аль Хайме-это не покатушки на закрытой территории,а гонка по пустыне-чистый восторг!!! Отдельное СПАСИБО организаторам, всё чётко и оперативно!

Н Наталья Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме Нам очень повезло, у нас был очень классный водитель, Еда была вкусная, Парень с огненным шоу был классный, Только девушка танцовщица не понравилась. Рекомендую, впечатлений в пустыне много, красивые фото