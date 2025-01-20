Путешествие в сердце пустыни Оставьте позади городскую суету и отправьтесь в запоминающееся утреннее сафари по песчаным дюнам Рас-эль-Хаймы. Вас встретят впечатляющие пейзажи, мягкий свет рассвета и контрасты между городом и дикой природой. Утро в пустыне — лучшее время, чтобы увидеть её истинную красоту и почувствовать покой среди золотых песков. Приключение по дюнам и знакомство с природой Вас ждет 45-минутное катание по дюнам на мощном внедорожнике с крутыми спусками, поворотами и виражами. По пути вы увидите флору и фауну пустыни, посетите верблюжью ферму и узнаете любопытные факты о жизни этих животных, а также заглянете на финиковую ферму — символ изобилия региона. Эмиратская культура и активный отдых Завершите утро в аутентичном кемпинге, где можно почувствовать дух эмиратских традиций. Любители активного отдыха смогут испытать себя в катании на сэндборде или покататься на верблюдах. Это яркое приключение подарит новые эмоции и вдохновение на весь день. Важная информация:

Не подходит для: дети младше 3 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями спины, люди с заболеваниями сердца.