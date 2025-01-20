Начните день с приключения в сердце Аравийской пустыни.
Почувствуйте свежесть утра, прокатитесь по бескрайним дюнам, посетите верблюжью и финиковую фермы и познакомьтесь с традиционной культурой Эмиратов.
Описание экскурсии
Путешествие в сердце пустыни Оставьте позади городскую суету и отправьтесь в запоминающееся утреннее сафари по песчаным дюнам Рас-эль-Хаймы. Вас встретят впечатляющие пейзажи, мягкий свет рассвета и контрасты между городом и дикой природой. Утро в пустыне — лучшее время, чтобы увидеть её истинную красоту и почувствовать покой среди золотых песков. Приключение по дюнам и знакомство с природой Вас ждет 45-минутное катание по дюнам на мощном внедорожнике с крутыми спусками, поворотами и виражами. По пути вы увидите флору и фауну пустыни, посетите верблюжью ферму и узнаете любопытные факты о жизни этих животных, а также заглянете на финиковую ферму — символ изобилия региона. Эмиратская культура и активный отдых Завершите утро в аутентичном кемпинге, где можно почувствовать дух эмиратских традиций. Любители активного отдыха смогут испытать себя в катании на сэндборде или покататься на верблюдах. Это яркое приключение подарит новые эмоции и вдохновение на весь день. Важная информация:
Не подходит для: дети младше 3 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями спины, люди с заболеваниями сердца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верблюжья и финиковая ферма
- Пустыня
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- 45 минут езды по дюнам
- Посещение верблюжьей и финиковой фермы
- Арабский кофе, чай, финики
- Короткая поездка на верблюде
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не подходит для: дети младше 3 лет
- Беременные женщины
- Люди с заболеваниями спины
- Люди с заболеваниями сердца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
20 янв 2025
Настоящее приключение! Было здорово, что людей было мало — мы наслаждались пустыней почти в одиночестве. Увидели диких животных, верблюдов и коз. Спасибо за замечательное утро в пустыне!
В
Виктория
14 ноя 2024
Классная поездка по дюнам! Песчаного сёрфинга не было, поэтому тур длился всего около 3 часов. Прогулка на верблюде понравилась, но была очень короткая, зато удалось покормить верблюдов. Финиковую ферму показали мельком — сейчас не сезон. Водитель был дружелюбным и профессиональным. В целом впечатления хорошие, но цена немного высоковата для такого тура. Но виды в дюнах — это нечто особенное
А
Анна
25 мар 2024
Всё понравилось!
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
