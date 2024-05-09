1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Возле ТЦ Al Hamra Mall
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$200 за человека
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: приключение с катанием по дюнам и ужином
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 16:00-16:30, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$45 за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Среда, суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$75 за человека
Мини-группа
4 часа
Воздушное приключение в Рас-эль-Хайма: полет над пустыней на рассвете
Встретьте восход солнца, паря над пустыней Рас-эль-Хайма на воздушном шаре. Незабываемые впечатления и завтрак в пустыне ждут вас
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 05:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$350 за человека
Групповая
8 часов
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Посетите Sea World в Абу-Даби и погрузитесь в мир морской флоры и фауны. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
8 часов
«Земля Фьордов» - уникальный тур на полуостров Мусандам из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на полуостров Мусандам: фьорды, подводный мир и традиционная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница (09:00 - 18:30)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$75 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Мечеть Шейха Зайда из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в культуру и искусство Эмиратов с нашей экскурсией. Вас ждут незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По вторникам
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
$95 за человека
Групповая
4 часа
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из любого отеля в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
3 сен в 08:00
5 сен в 08:00
$70 за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Групповой трансфер в Дубай Молл из Рас-эль-Хайма: шоппинг и развлечения
Планируйте незабываемый день в Дубай Молле с комфортным групповым трансфером из Рас-эль-Хайма. Шоппинг, развлечения и удовольствие ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
$40 за человека
Мини-группа
7 часов
Поймай свой ужин: охота на крабов из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир морской охоты! Отправляйтесь на захватывающую охоту на крабов и насладитесь ужином из улова в тот же вечер
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в мир кино: тематический парк Warner Bros. World Абу-Даби
Посетите тематический парк Warner Bros. World в Абу-Даби и окунитесь в мир любимых мультфильмов и кино-героев. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30. Зависит от расположения отелей.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
7 часов
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от $140 за человека
Мини-группа
2 часа
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани и кожный пилинг в Рас-эль-Хайма
Позвольте себе день исключительного ухода и релаксации в спа-центре Imar Spa. Марокканская баня и пилинг кожи обещают незабываемые ощущения
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$150 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Абу-Даби и дворец Каср Аль-Ватан из Рас-эль-Хайма
Вас ждет незабываемое путешествие по Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль-Ватан и Великой Мечети шейха Зайда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По Чт и Вс проводим тур
Завтра в 08:30
13 июня в 08:30
$95 за человека
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме: Джипы, верблюды и ужин под звездами
Погрузитесь в мир пустынных приключений с мега-сафари в Рас-эль-Хайме. Эмоции от катания по дюнам и вечера в бедуинской деревне останутся надолго
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$100 за человека
Групповая
10 часов
По следам Синдбада: водные приключения в аквапарке Wild Wadi
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 мая 2024Замечательная экскурсия! Большие красивые джипы и профессиональные водители! Очень вкусный ужин и хорошее шоу! Но восточный танец не увидели, ждали 40 минут танцовщицу и уехали.
- OOlga2 мая 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод Лариса рассказывала очень интересно, узнали и посмотрели много нового. Спасибо!
- ЕЕрофеева2 апреля 2024Гид Лола,очень интересно и увлекательно рассказывала, вся экскурссия хорошо спланирована, все во время, комфортно, вкусный обед. Все,что планировали посетить-увидели! Изюминка в нашем путешествии ОАЭ. Менеджер Анна ответила на все организационные вопросы.
- ННадежда11 марта 2024Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
- ААльбина3 марта 2024Всё в полном соответствии с описанием тура, океан положительных эмоций)))
- ААльбина3 марта 2024Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-ХаймаЭто не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))
- ААлександра2 марта 2024Большое путешествие по шести Северным ЭмиратамГид Андрей очень интересно вёл экскурсию. Впечатлил Индийский океан - был штор и эта стихия, по сравнению с которой человек выглядит песчинкой, и пугает, и завораживает одновременно
- ААлександра29 февраля 2024Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-ХаймаОчень красивый парк цветов. Видно, что труда флористов и дизайнеров вложено немало. Ярмарка "Глобал виладж" - это огромная территория развлечений на
- ННаталья14 февраля 2024Нам очень повезло, у нас был очень классный водитель, Еда была вкусная, Парень с огненным шоу был классный, Только девушка танцовщица не понравилась. Рекомендую, впечатлений в пустыне много, красивые фото
- ЕЕвгения7 февраля 2024Сафари безумно интересное! Понравилось абсолютно все- много чего входит в одну экскурсию- катание на джипах, на верблюде, программа с танцами
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Групповые" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 40 до 350. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Рас-эль-Хайме из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Рас-эль-Хаймы по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ