Утро среди барханов
Утро — прекрасное время, чтобы прокатиться по пустыне с ветерком. Мощные джипы умчат вас к песчаным барханам, где профессиональные водители продемонстрируют своё мастерство, пригласив поучаствовать в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам. Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде.
Начните свой день с незабываемых эмоций и получите заряд отличных впечатлений в бескрайнем море песков Аравии!
Начните свой день с незабываемых эмоций и получите заряд отличных впечатлений в бескрайнем море песков Аравии!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 9:00 — Сбор из отеля.
- Техническая остановка.
- Катание по барханам.
- Фотостоп в пустыне.
Катание на верблюдах:3:00 — Обратный трансфер в отель.
Важная информация:
- Управление внедорожником не допускается.
- Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются на экскурсию.
- Форма одежды удобная, спортивная.
- Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от отеля и обратно
- Катание по барханам
- Фотостоп в пустыне
- Катание на верблюдах
- Прохладительные напитки
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Управление внедорожником не допускается.
- Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются на экскурсию.
- Форма одежды удобная, спортивная.
- Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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