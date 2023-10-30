Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Парку цветов и ярмарке «Глобал Вилладж» из Рас-Аль-Хаймы.
Вы увидите более миллиона растений из 200 стран, а также посетите всемирную ярмарку, где сможете совершить «кругосветное путешествие» и увидеть более 40 стран мира, попробовать национальную еду и посмотреть этнографические представления.
Вы увидите более миллиона растений из 200 стран, а также посетите всемирную ярмарку, где сможете совершить «кругосветное путешествие» и увидеть более 40 стран мира, попробовать национальную еду и посмотреть этнографические представления.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
1
ноя
ноя
4
ноя
ноя
6
ноя
ноя
8
ноя
ноя
11
ноя
ноя
13
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Dubai Miracle Garden
- Ярмарка Global Village
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы приглашаем вас в Чудо-сад — благоухающий, яркий, манящий невероятно креативными творениями мастеров-флористов мирового уровня, где рядом с величественными башнями и дворцами из разноцветной петуньи расположились голландские мельницы, ретро-автомобили и даже самолет Airbus A380 в натуральную величину.
- Далее мы посетим Глобал Вилладж — всемирную ярмарку, где вы сможете совершить «кругосветное путешествие» и увидеть более 40 стран мира, купить их товары, посмотреть этнографические танцевальные представления. В деревне есть прекрасные павильоны арабских стран, а также Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов, где вам будет предложено познакомиться с фольклором, обычаями, традициями этих стран и полюбоваться эксклюзивными национальными сувенирами.
Важная информация:
- Сбор из вашего отеля производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Понедельник, среда, суббота в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в Парк цветов (1,5 часа в парке)
- Билеты в Глобалл Вилладж (3 часа в парке)
- Трансфер и сопровождение гида
- Что не входит
- Еда, напитки
- Билеты в парк бабочек
- Доплата за индивидуальный трансфер + 250 USD
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Рас-Аль-Хайме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, суббота в 12:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Сбор из вашего отеля производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
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