Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Парку цветов и ярмарке «Глобал Вилладж» из Рас-Аль-Хаймы.

Вы увидите более миллиона растений из 200 стран, а также посетите всемирную ярмарку, где сможете совершить «кругосветное путешествие» и увидеть более 40 стран мира, попробовать национальную еду и посмотреть этнографические представления.
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
4
ноя
6
ноя
8
ноя
11
ноя
13
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Dubai Miracle Garden
  • Ярмарка Global Village
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы приглашаем вас в Чудо-сад — благоухающий, яркий, манящий невероятно креативными творениями мастеров-флористов мирового уровня, где рядом с величественными башнями и дворцами из разноцветной петуньи расположились голландские мельницы, ретро-автомобили и даже самолет Airbus A380 в натуральную величину.
  • Далее мы посетим Глобал Вилладж — всемирную ярмарку, где вы сможете совершить «кругосветное путешествие» и увидеть более 40 стран мира, купить их товары, посмотреть этнографические танцевальные представления. В деревне есть прекрасные павильоны арабских стран, а также Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов, где вам будет предложено познакомиться с фольклором, обычаями, традициями этих стран и полюбоваться эксклюзивными национальными сувенирами.

Важная информация:

  • Сбор из вашего отеля производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Понедельник, среда, суббота в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Парк цветов (1,5 часа в парке)
  • Билеты в Глобалл Вилладж (3 часа в парке)
  • Трансфер и сопровождение гида
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Билеты в парк бабочек
  • Доплата за индивидуальный трансфер + 250 USD
Место начала и завершения?
Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Сбор из вашего отеля производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Групповые
На весь день
Природа и пейзажи
Парки

Похожие туры из Рас-эль-Хаймы

Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$330 за всё до 6 чел.
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
5 часов
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
от $600 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
ХОРОШО
🧭
ТАМ