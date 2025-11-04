Из тихого Рас-эль-Хаймы в яркий Дубай — вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по старинному кварталу Аль Бастакия и откроете для себя Дубай прошлого и будущего. Уютная индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЕсли вы решили вырваться из спокойного Рас-эль-Хаймы в яркий и многоликий Дубай — приглашаю в индивидуальное путешествие по самым знаковым местам этого города. Мы начнём с колоритного района Аль Бастакия, где почувствуем дух старого Дубая, пройдём по узким улочкам и прикоснёмся к истории эмирата. Затем отправимся в современные районы, чтобы увидеть, как пустыня превратилась в город будущего: небоскрёбы, культовые здания, знаменитые отели и оживлённые набережные. Всё это — в комфортной, дружелюбной и душевной атмосфере с личным гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 📜 1. Старый город (Al Fahidi Historical District)
- Что почувствовать: атмосферу старого Востока
- Особенности: глиняные дома, музеи, арабская каллиграфия, кофейни
- Идеально для: любителей истории и аутентичной культуры
- 🖼 2. Рамка Дубая (Dubai Frame)
- Что увидеть: панораму старого и нового города
- Фишка: стеклянный мост на высоте 150 м
- Идеально для: эффектных фото и размышлений о времени
- ⛵ 3. Бурдж аль-Араб
- Что вдохновляет: роскошь, архитектура-парус
- Известен как: «7-звёздочный отель»
- Идеально для: гламура и закатов у моря
- 🏰 4. Мадинат Джумейра
- Что ожидать: арабская Венеция
- Атмосфера: каналы, базары, рестораны
- Идеально для: романтики и фото с видом на Бурдж аль-Араб
- 🌴 5. Пальма Джумейра
- Что поражает: рукотворный остров в форме пальмы
- Достопримечательности: Atlantis, пляжи, виллы
- Идеально для: отдыха класса люкс
- 🌃 6. Дубай Марина
- Что смотреть: небоскрёбы, яхты, ночные огни
- Маршрут: прогулка по набережной или круиз на dhow
- Идеально для: динамичного вечера
- 🛍 7. Дубай Молл
- Что делать: шоппинг, развлечения, еда
- Есть: аквариум, фонтан, ледовый каток, 1200 магазинов
- Идеально для: дня в стиле «всё в одном»
- 🐠 8. Аквариум Дубая
- Что удивит: тоннель 48 метров
- Животные: акулы, скаты, крокодилы, морские коньки
- Идеально для: семей и фото в стиле «под водой»
- 💎 9. Ловцы жемчугов
- Что узнать: как жили арабы до нефти
- Экспириенс: музей, традиционные лодки, рассказы
- Идеально для: понимания корней эмирата
- 💃 10. Поющие фонтаны
- Что почувствовать: магию музыки и воды
- Каждые 30 мин: новое шоу
- Идеально для: вечера у Бурдж Халифы
- 🏙 11. Бурдж Халифа
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода без газа
Что не входит в цену
- Еда
- Входной билет
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Были на экскурсии по Дубаю с гидом Абу бакр, забрали вовремя, чистый комфортный автомобиль, прохладная водичка! Провез нас по самым знаковым местам, рассказал много интересной информации. Время пролетело незаметно) отдельное спасибо за великолепные фото от гида
И
Инна
2 ноя 2025
В Дубае были первый раз, но предварительно все ожидаемые локации просмотрели в интернете. Гид у нас был Малик, интеллигентный молодой человек. По дороге рассказал о самой стране, так незаметно и
В
Виктория
1 ноя 2025
Просто супер, индивидуальный подход, интересный рассказ и комфортное вождение.
И
Ирина
30 окт 2025
Потрясающая экскурсия, мы до сих пор под впечатлением! Все прекрасно от начала до конца - прекрасная организация, чистая комфортная машина, водичка, прохлада - отправляемся в путешествие! Гид Абдумалик эрудированный, интересный
Т
Татьяна
29 окт 2025
28 октября провели целый день на индивидуальной экскурсии по Дубаю от отеля в Рас эль Хайме, спасибо организатору Даврону и нашему гиду Малику, он же водитель. Все прошло спокойно, в
Н
Наиль
23 окт 2025
Все понравилось! Были с семьёй с детьми 7 лет и 8 месяцев, долго сомневались, сможем ли вывести экскурсию. Но благодаря индивидуальному подходу, заботе экскурсовода, все прошло отлично! Всем советую, много интересных локаций и информации! Спасибо Даврону!
С
Светлана
23 окт 2025
Все по нравилось! Скорректировали маршрут, подвинули время - чтобы было комфортно с детьми.
Спасибо Сухробу! Везде помогал, не торопил, отвёз куда просили, порекомендовал магазинчик с выгодными ценами на сувениры:)
Ю
Юлия
19 окт 2025
Очень сложно подобрать слова для того, чтобы описать наш искренний восторг от данной экскурсии!!! Во-первых, всё индивидуально, то есть есть только ваша компания и гид, это очень здорово!!! О нашем
Т
Таня
19 окт 2025
Экскурсия по Дубаю была просто потрясающей! Большое спасибо гиду Даврону, который организовал все и мы увидели самые известные достопримечательности города. Город впечатлил своей красотой, масштабом и современностью. Очень рекомендую всем посетить такую экскурсию!
А
Анна
15 окт 2025
Спасибо за прекрасно проведённое время! Посмотрели все достопримечательности,побывали там где хотели. Даврон отвез нас в кафе с русской кухней, было очень вкусно. Машина комфортная, неограниченное количество напитков(вода, кола, фанта).
K
Kseniya
10 окт 2025
Впечатления от экскурсии по Дубаю
Вчера вернулись с потрясающей экскурсии по Дубаю, и до сих пор под впечатлением!
Фонтан у Бурдж-Халифа просто завораживает. Никогда не видела ничего подобного — как будто магия
Е
Евгений
10 окт 2025
Экскурсия понравилась, увидели что хотели. Одного дня конечно мало чтобы всё посмотреть. Заранее обсуждайте с гидом что хотите посмотреть и куда зайти.
А
Андрей
8 окт 2025
П
Полина
4 окт 2025
Отличный гид. Подобрал под нас автомобиль, забрал во время без опозданий, подобрал для нас отличную программу по всем красивым местам, также рассказал историю Дубая. В автомобиле угостил лимонадами и водой. Отличная цена за такую подробную экскурсию. Однозначно рекомендую как исполнителя. Впечатлений море и все только положительные 👍10 из 10 однозначно!
И
Ирина
2 окт 2025
Что меня подкупило выбрать эту экскурсию?. . это дешевле чем у гида в отеле с компанией в полный автобус и то что не требовалась предоплата, ибо мне было стремно оставлять
