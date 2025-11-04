читать дальше

наяву! Струи воды танцуют под музыку, а разноцветные огни создают невероятные световые эффекты. Особенно красиво это смотрится на фоне самой высокой башни в мире.

Смотровая площадка Sky View — это что-то с чем-то! Высота просто невероятная, дух захватывает. Особенно впечатлил стеклянный пол — сначала было страшновато, но потом мы набрались смелости и сделали несколько классных фото. Виды на город с высоты — просто космос!

Шоу AYA поразило своей технологичностью. Никогда не думала, что можно создать настолько впечатляющее мультимедийное представление. История, рассказанная через свет, звук и современные технологии, погружает в атмосферу арабской культуры.

Остров Пальма Джумейра — настоящее чудо инженерной мысли. Смотровая площадка даёт потрясающий вид на весь остров, отель Atlantis и Персидский залив. По пути наверх есть интерактивная экспозиция, где можно узнать, как создавался этот невероятный проект.

Дубай Молл стал отличным завершением дня. Огромный аквариум, множество магазинов, ресторанов и развлечений — здесь можно провести целый день. Поражает разнообразие брендов и масштабы торгового центра.

Организация экскурсии была на уровне: гид интересно рассказывал, транспорт комфортный, время между точками маршрута было рассчитано идеально. Спасибо за отличный день!