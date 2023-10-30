Выше облаков
Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ — это полет на воздушном шаре! Вы встретите восход солнца, пролетая над безграничной пустыней. Удивительные пейзажи завораживают, вы погрузитесь в атмосферу восточной авантюрной сказки. Почувствуйте себя снова ребенком и летите навстречу мечте, паря над нетронутыми дюнами. После полета вы сможете позавтракать и начать новый день в прекрасном настроении!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
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окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 5:00 — Сбор из отеля.
- Регистрация.
- Трансфер к месту взлета.
- Инструктаж.
- Полет на воздушном шаре (45 - 60 минут).
- Завтрак в пустыне.
- 9:00 — Обратный трансфер в отель.
Важная информация:
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
- Форма одежды удобная, теплая.
- Высота полета — 1100-1200 метров.
- Допускаются к полету на воздушном шаре люди в возрасте от 5 до 70 лет, весом не более 120 кг, без медицинских противопоказаний.
- Дети до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого.
- Беременные женщины не допускаются к полету.
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас. Полет будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
Ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер
- Полет на воздушном шаре
- Завтрак
- Что не входит
- За дополнительную плату можно приобрести видео полета
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-КувейнеЗавершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 05:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
- Форма одежды удобная, теплая.
- Высота полета — 1100-1200 метров.
- Допускаются к полету на воздушном шаре люди в возрасте от 5 до 70 лет, весом не более 120 кг, без медицинских противопоказаний.
- Дети до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого.
- Беременные женщины не допускаются к полету.
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
- Полет будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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