Выше облаков: полет на воздушном шаре в Рас-Аль-Хайме

Выше облаков

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Ответы на вопросы
Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ — это полет на воздушном шаре! Вы встретите восход солнца, пролетая над безграничной пустыней. Удивительные пейзажи завораживают, вы погрузитесь в атмосферу восточной авантюрной сказки. Почувствуйте себя снова ребенком и летите навстречу мечте, паря над нетронутыми дюнами. После полета вы сможете позавтракать и начать новый день в прекрасном настроении!
Выше облаков: полет на воздушном шаре в Рас-Аль-Хайме
Выше облаков: полет на воздушном шаре в Рас-Аль-Хайме
Выше облаков: полет на воздушном шаре в Рас-Аль-Хайме
Выше облаков: полет на воздушном шаре в Рас-Аль-Хайме
Выше облаков: полет на воздушном шаре в Рас-Аль-Хайме
Выше облаков: полет на воздушном шаре в Рас-Аль-Хайме
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • 5:00 — Сбор из отеля.
  • Регистрация.
  • Трансфер к месту взлета.
  • Инструктаж.
  • Полет на воздушном шаре (45 - 60 минут).
  • Завтрак в пустыне.
  • 9:00 — Обратный трансфер в отель.

Важная информация:

  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
  • Форма одежды удобная, теплая.
  • Высота полета — 1100-1200 метров.
  • Допускаются к полету на воздушном шаре люди в возрасте от 5 до 70 лет, весом не более 120 кг, без медицинских противопоказаний.
  • Дети до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого.
  • Беременные женщины не допускаются к полету.
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас. Полет будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.

Ежедневно в 05:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер
  • Полет на воздушном шаре
  • Завтрак
Что не входит
  • За дополнительную плату можно приобрести видео полета
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Завершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
  • Форма одежды удобная, теплая.
  • Высота полета — 1100-1200 метров.
  • Допускаются к полету на воздушном шаре люди в возрасте от 5 до 70 лет, весом не более 120 кг, без медицинских противопоказаний.
  • Дети до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого.
  • Беременные женщины не допускаются к полету.
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
  • Полет будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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