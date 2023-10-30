Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме

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Взгляните на эмираты по-новому! Познакомьтесь с природой гор Рас-Аль-Хаймы с высоты самого длинного зиплайна в мире — Jebel Jais! Уникальная протяженность зиплайна попала в Книгу рекордов Гиннеса. Промчитесь на скорости 120 км/ч над пиками гор, подобно соколу, стремящемуся к своей добыче. Насладитесь красотой природы и получите заряд новых положительных эмоций!
Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме
Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме
Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме
Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме
Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме
Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • Сбор из отеля.
  • Трансфер к месту полета.
  • Регистрация на стартовой площадке.
  • Инструктаж (проверка паспортов и подтверждения бронирования, взвешивание).
  • Полет на зиплайне.
  • Обратный трансфер в отель.

Важная информация:

  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
  • Форма одежды удобная, спортивная. Обувь спортивная (плотно прилегающая).
  • Рост не менее 122 см, вес от 40 до 130 кг, без медицинских противопоказаний.
  • Необходимо будет собрать волосы, снять все украшения.
  • Мобильные телефоны и личные вещи можно будет оставить в специальных ячейках.
  • Экскурсия невозвратная, отмена и перенос не предусмотрены. Аннуляция возможна только в случае отмены полета со стороны аттракциона.

День и время по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (минимум 2 человека)
  • Билет на зиплайн
Что не входит
  • За дополнительную плату можно приобрести видео полета
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Завершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: День и время по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
  • Форма одежды удобная, спортивная. Обувь спортивная (плотно прилегающая).
  • Рост не менее 122 см, вес от 40 до 130 кг, без медицинских противопоказаний.
  • Необходимо будет собрать волосы, снять все украшения.
  • Мобильные телефоны и личные вещи можно будет оставить в специальных ячейках.
  • Экскурсия невозвратная, отмена и перенос не предусмотрены. Аннуляция возможна только в случае отмены полета со стороны аттракциона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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