Взгляните на эмираты по-новому! Познакомьтесь с природой гор Рас-Аль-Хаймы с высоты самого длинного зиплайна в мире — Jebel Jais! Уникальная протяженность зиплайна попала в Книгу рекордов Гиннеса. Промчитесь на скорости 120 км/ч над пиками гор, подобно соколу, стремящемуся к своей добыче. Насладитесь красотой природы и получите заряд новых положительных эмоций!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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ноя
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3
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- Сбор из отеля.
- Трансфер к месту полета.
- Регистрация на стартовой площадке.
- Инструктаж (проверка паспортов и подтверждения бронирования, взвешивание).
- Полет на зиплайне.
- Обратный трансфер в отель.
Важная информация:
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
- Форма одежды удобная, спортивная. Обувь спортивная (плотно прилегающая).
- Рост не менее 122 см, вес от 40 до 130 кг, без медицинских противопоказаний.
- Необходимо будет собрать волосы, снять все украшения.
- Мобильные телефоны и личные вещи можно будет оставить в специальных ячейках.
- Экскурсия невозвратная, отмена и перенос не предусмотрены. Аннуляция возможна только в случае отмены полета со стороны аттракциона.
День и время по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (минимум 2 человека)
- Билет на зиплайн
- Что не входит
- За дополнительную плату можно приобрести видео полета
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-КувейнеЗавершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: День и время по запросуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
- Форма одежды удобная, спортивная. Обувь спортивная (плотно прилегающая).
- Рост не менее 122 см, вес от 40 до 130 кг, без медицинских противопоказаний.
- Необходимо будет собрать волосы, снять все украшения.
- Мобильные телефоны и личные вещи можно будет оставить в специальных ячейках.
- Экскурсия невозвратная, отмена и перенос не предусмотрены. Аннуляция возможна только в случае отмены полета со стороны аттракциона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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