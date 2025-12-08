Погружение в традиции на лодке абра Отправьтесь в уникальное путешествие на частной традиционной лодке абра вместе с друзьями или близкими. Ощутите дух эмиратской культуры и прикоснитесь к богатому наследию Шарджи. Вечное путешествие по лагуне Халид Круиз по лагуне Халид — это классика, которая остаётся любимой среди жителей и гостей города. Наслаждайтесь атмосферой и замечательными видами во время плавания. Полюбуйтесь панорамой города и проплывите мимо знаковых объектов, которые рассказывают историю яркой культуры и растущего очарования Шарджи. Важная информация:

Пассажиры могут подняться на борт с набережной Аль-Касба или Аль-Маджаз, а также с причалов Шарджи.