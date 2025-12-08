Отправьтесь в путешествие на частной традиционной лодке абра и откройте для себя богатую историю и культуру Шарджи.
Насладитесь круизом по живописной лагуне Халид с панорамными видами города и его знаковыми достопримечательностями. Идеальное время для общения с друзьями и близкими в атмосфере восточного наследия.
Описание водной прогулки
Погружение в традиции на лодке абра Отправьтесь в уникальное путешествие на частной традиционной лодке абра вместе с друзьями или близкими. Ощутите дух эмиратской культуры и прикоснитесь к богатому наследию Шарджи. Вечное путешествие по лагуне Халид Круиз по лагуне Халид — это классика, которая остаётся любимой среди жителей и гостей города. Наслаждайтесь атмосферой и замечательными видами во время плавания. Полюбуйтесь панорамой города и проплывите мимо знаковых объектов, которые рассказывают историю яркой культуры и растущего очарования Шарджи. Важная информация:
Пассажиры могут подняться на борт с набережной Аль-Касба или Аль-Маджаз, а также с причалов Шарджи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 15-минутная прогулка на традиционной лодке
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
- Сувенирные фотографии
Место начала и завершения?
89CG+XG7 Шарджа - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пассажиры могут подняться на борт с набережной Аль-Касба или Аль-Маджаз
- А также с причалов Шарджи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
