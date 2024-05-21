1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Вечерняя экскурсия в Абу-Даби из Шарджи: Остров Яс, Мечеть Шейха Зайда и многое другое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
330$297 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
$52 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Дубаю из Шарджи: ваш персональный гид и водитель
Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, хотите большего и любите держать все под контролем - этот вариант идеально вам подходит
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
Индивидуальная
6 часов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Шарджи: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу арабской пустыни с индивидуальным катанием по песчаным дюнам. Насладитесь захватывающими видами и активным отдыхом
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$249 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Индивидуальная
12 часов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Круиз
2 часа
Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие
Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки
Начало: В любом отеле Шардже
10 июня в 13:00
11 июня в 10:30
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай
Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива
Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ
Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне
Отправьтесь на захватывающее сафари по барханам пустыни на мощных внедорожниках. Уникальные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 07:30-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$180 за человека
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Пальм-Джумейра, поющие фонтаны
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Шардже: безопасное путешествие - 4 часа
Откройте Шарджу новым способом! Наша 4-часовая индивидуальная экскурсия обещает безопасное и комфортное путешествие
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Марокканские бани в Шардже: эксклюзивный спа-опыт и релаксация
Погрузитесь в мир роскоши и красоты с индивидуальной экскурсией в Марокканские бани в Шардже. Отдых для души и тела ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из Шарджи: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Роскошная яхта для индивидуальной прогулки из Шарджи: откройте для себя красоту Дубая с воды
Начало: Dubai Marina
Расписание: ежедневно,время под запрос
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$499 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный круиз на скоростном катере: Пальма Джумейра и Дубай Марина
Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: персонализированный маршрут на автомобиле
Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлнур21 мая 2024Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
- ООльга11 мая 2024Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
- ВВиктор10 мая 2024Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
- ллюдмила2 мая 2024Великолепная экскурсия с Дильшатом! Весь Дубай за один день! Просто прекрасно! Советую!
- ИИгорь19 апреля 2024Хочу выразить большую благодарность Алексею за проведенную экскурсию. В отеле встретил в заранее согласованное время. В пути и во время
- ННаталья10 апреля 2024Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
- ММария8 апреля 2024Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
- ЕЕлена29 марта 2024Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
- GGilyazova.zamira25 марта 2024Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)Экскурсия хорошо организована. Все четко!
- GGilyazova.zamira18 марта 2024На экскурсию ездил муж. Приехал полный положительных впечатлений. Понравилось с самого начала, то как забрали из отеля, и сами аттракционы. Кстати, питание включено в стоимость.
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