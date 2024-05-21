🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 56 отзывов Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы Начало: У вашего отеля или удобного для вас места 225 $ 192 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ Начало: На ресепшене вашего отеля от $ 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте 300 $ 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления Начало: На ресепшне вашей гостиницы $ 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Вечерняя экскурсия в Абу-Даби из Шарджи: Остров Яс, Мечеть Шейха Зайда и многое другое Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: Трансфер из отеля 330 $ 297 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 3 отзыва Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы $ 52 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Экскурсия по Дубаю из Шарджи: ваш персональный гид и водитель Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, хотите большего и любите держать все под контролем - этот вариант идеально вам подходит Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана Расписание: Ежедневно по договоренности от $ 500 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством Начало: Любой отель Шарджи или Дубая Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля $ 140 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 11 отзывов В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями Начало: Отель в Шардже Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30) от $ 85 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Из Шарджи: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле Погрузитесь в атмосферу арабской пустыни с индивидуальным катанием по песчаным дюнам. Насладитесь захватывающими видами и активным отдыхом Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно с 15:30-21:00 $ 249 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00) от $ 85 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 11 отзывов В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля $ 160 за человека

🚤 На катере Круиз 2 часа Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки Начало: В любом отеле Шардже $ 450 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00 $ 650 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля) $ 130 за человека

🚁 На вертолёте Индивидуальная 8 часов Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно,время под запрос от $ 275 за человека

Индивидуальная 4 часа Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне Отправьтесь на захватывающее сафари по барханам пустыни на мощных внедорожниках. Уникальные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно 07:30-12:00 $ 180 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов Начало: В вашем отеле $ 500 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Ночная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Пальм-Джумейра, поющие фонтаны Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля $ 362.50 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа Индивидуальная экскурсия по Шардже: безопасное путешествие - 4 часа Откройте Шарджу новым способом! Наша 4-часовая индивидуальная экскурсия обещает безопасное и комфортное путешествие Начало: В холле Вашего отеля Расписание: ежедневно $ 290 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Марокканские бани в Шардже: эксклюзивный спа-опыт и релаксация Погрузитесь в мир роскоши и красоты с индивидуальной экскурсией в Марокканские бани в Шардже. Отдых для души и тела ждет вас Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно $ 375 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа Из Шарджи: индивидуальная прогулка на роскошной яхте Роскошная яхта для индивидуальной прогулки из Шарджи: откройте для себя красоту Дубая с воды Начало: Dubai Marina Расписание: ежедневно,время под запрос $ 499 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа Эксклюзивный круиз на скоростном катере: Пальма Джумейра и Дубай Марина Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием Начало: Любой отель Дубая Расписание: индивидуально по договорённости $ 450 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00 $ 650 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Индивидуальная экскурсия по Дубаю: персонализированный маршрут на автомобиле Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана Расписание: Каждый день, в любое время от $ 350 за всё до 6 чел.