Автобусно-пешеходная групповая экскурсия ⛳ Современный Дубай

Город Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами – именно этой теме и посвящена наша поездка.

Мы с вами посетим самый фешенебельный район – Дубай Марина, увидим 8-е чудо Света –рукотворный пальмовый остров 🏝️ и его украшение - отель 🏨 Атлантис. Далее мы увидим "Дубайскую Венецию" - Мадинат Джумейра и самый роскошный отель в форме паруса - Бурж Аль Араб.

По скоростному шоссе имени Шейха Заида мы приедем в самый знаменитый торговый центр Эмиратов - Дубай Мол с великолепными танцующими фонтанами у подножья башни Бурж Халифа.

Аквариум в Дубай Молле

Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.

10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.

Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".

В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.

В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!