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Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи

3.5
2 отзыва
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Сейчас Дубай один из самых посещаемых городов мира.

Совсем недавно здесь была огромная пустыня, песок без дорог и небоскребов.

Здесь построен пальмовый остров 🏝️, огромный гостиничный комплекс “Атлантис” и самое высокое здание в мире.

Не хотите планировать и организовывать свое знакомство с Дубаем? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас: мы заедем за вам, а после осмотра города отвезем вас домой.

Также вас ожидает прогулка 👣 по Каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке ⚓ Доу.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $30 за человека

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Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи

Что вы увидите

  • Дубай Марина
  • Отель Парус (Бурж Аль Араб)
  • Отель Атлантис
  • Пальмовый Остров
  • Дубай Молл
  • Аквариум в Дубай Молле
  • Бурж Халифа
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия ⛳ Современный Дубай
Город Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами – именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы с вами посетим самый фешенебельный район – Дубай Марина, увидим 8-е чудо Света –рукотворный пальмовый остров 🏝️ и его украшение - отель 🏨 Атлантис. Далее мы увидим "Дубайскую Венецию" - Мадинат Джумейра и самый роскошный отель в форме паруса - Бурж Аль Араб.
По скоростному шоссе имени Шейха Заида мы приедем в самый знаменитый торговый центр Эмиратов - Дубай Мол с великолепными танцующими фонтанами у подножья башни Бурж Халифа.
Аквариум в Дубай Молле
Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.
10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.
Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".
В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!
Что входит
  • 5 часовая экскурсия с Русскоговорящим гидов.
Что не входит
  • Обед или ужин
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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2 отзыва оставили туристы

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