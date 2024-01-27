1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
«В вечернем круизе на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой есть своя символика»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
Групповая
5 часов
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Мы направляемся в район Марина, где нас ждет Круиз по Заливу Dubai Marina на традиционной арабской лодке «Доу» с ужином и живым представлением на закате»
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
$95 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
«Программа круиза (с трансфером):»
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Круиз
2 часа
Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие
Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки
Начало: В любом отеле Шардже
«На комфортабельном катере вы проедете по каналу престижного района Дубая с одной из наиболее фешенебельных и крупных яхтенных пристаней в мире»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:30
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай
Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива
Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ
«Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных катерах, оснащённых всем необходимым оборудованием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг»
Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из Шарджи: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Роскошная яхта для индивидуальной прогулки из Шарджи: откройте для себя красоту Дубая с воды
Начало: Dubai Marina
«Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте»
Расписание: ежедневно,время под запрос
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$499 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный круиз на скоростном катере: Пальма Джумейра и Дубай Марина
Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием
Начало: Любой отель Дубая
«Мы приглашаем вас на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая»
Расписание: индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
«Если от одних названий у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulia27 января 2024Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
- ННаталья11 октября 2023Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть. Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
- AA30 апреля 2023Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
- ААнна10 апреля 2023Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
- ГГеворг13 марта 2023Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
- ССергей2 марта 2023Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Водные развлечения»
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