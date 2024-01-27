Экскурсии по воде в Шардже

Найдено 8 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Шардже на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Билеты
2 часа
6 отзывов
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
«В вечернем круизе на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой есть своя символика»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
7 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Мы направляемся в район Марина, где нас ждет Круиз по Заливу Dubai Marina на традиционной арабской лодке «Доу» с ужином и живым представлением на закате»
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
$95 за человека
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
«Программа круиза (с трансфером):»
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Из Шарджи - на морскую прогулку вдоль Пальмы и Дубай Марины
🚤 На катере
Круиз
2 часа
Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие
Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки
Начало: В любом отеле Шардже
«На комфортабельном катере вы проедете по каналу престижного района Дубая с одной из наиболее фешенебельных и крупных яхтенных пристаней в мире»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:30
$450 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае из Шарджи
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай
Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива
Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ
«Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных катерах, оснащённых всем необходимым оборудованием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг»
Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Из Шарджи: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Из Шарджи: индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Роскошная яхта для индивидуальной прогулки из Шарджи: откройте для себя красоту Дубая с воды
Начало: Dubai Marina
«Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте»
Расписание: ежедневно,время под запрос
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$499 за всё до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный круиз на скоростном катере: Пальма Джумейра и Дубай Марина
Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием
Начало: Любой отель Дубая
«Мы приглашаем вас на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая»
Расписание: индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае + трансфер
Индивидуальная
6 часов
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
«Если от одних названий у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julia
    27 января 2024
    Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
    Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
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    с воды невероятные! Но вишенкой всей экскурсии стала смотровая площадка, и не 52 этаж, а выше - 54. Был жуткий ветер, было страшно, но зрелищно. И это было взрывоопасное сочетание!!!

  • Н
    Наталья
    11 октября 2023
    Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
    Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть. Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
  • A
    A
    30 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
  • А
    Анна
    10 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
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    часа до отправления, и это время провели на лодке. В принципе долговато, но много красивых фото можно сделать, занять заранее удобное место, подают комплемент, воду бесплатно, можно заказать спиртные напитки. Далее открыли шведский стол, и пошли по каналу. Очень красиво, + на самой яхте был интересный и эффектный местный танец. Еда не слишком разнообразная, но вкусная. После экскурсии быстро разбросали нас по трансферам и отвезли в отели. Мы в этот день только прилетели с Шри-Ланки, заселились в отель и съездили на такой приятный вечерний релакс:))

  • Г
    Геворг
    13 марта 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
  • С
    Сергей
    2 марта 2023
    Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
    Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Водные развлечения»

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  1. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
  2. Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
  3. Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
  4. Из Шарджи - на морскую прогулку вдоль Пальмы и Дубай Марины
  5. Глубоководная рыбалка в Дубае из Шарджи
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 70 до 650. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Водные экскурсии в Шардже на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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