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Уникальный Дубай — мир будущего в пустыне

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Большая обзорная экскурсия ⛳ по самым выдающимся достопримечательностям Дубая.

С командой профессиональных гидов вы посетите главные шедевры архитектуры, такие как единственный в мире 7* отель 🏨 Burj Al Arab, искусственный пальмовый остров 🏝️ Palm Jumeirah, самый большой в мире аквариум в торговом центре Dubai mall и многое другое.

Также вы прокатитесь на традиционной арабской лодке ⚓ абра по каналу Дубая и посмотрите на шоу поющих фонтанов у Burj Khalifa – самого высокого здания в мире.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $32 за человека

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Уникальный Дубай — мир будущего в пустыне
Уникальный Дубай — мир будущего в пустыне

Что вы увидите

  • Форт Аль-Фахиди
  • Резиденция правящего Шейха Дубая Мухаммеда
  • Дубай-Крик
  • 7* отель «Burj Al Arab»
  • Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция)
  • Пальмовый остров «Palm Jumeirah»
  • Небоскребы на Шоссе шейха Зайда (Sheikh Zayed Road)
  • Аквариум в Дубай Молл
  • Танцующие фонтаны
  • Бурдж-Халифа
Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.
Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.

Экскурсионный тур включает:

  • Форт «Al Fahidi», в котором находится исторический музей 🖼 восковых фигур исламской культуры (с посещением сувенирной лавки);
  • Резиденция правящего Шейха Дубая Мухаммеда - фото-стоп; ( по возможности)
  • Катание на лодочке "абра" по Dubai Creek;
  • Единственный в мире 7* отель 🏨 «Burj Al Arab» (Парус) – фото-стоп;
  • Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция);
  • Остановка на пальмовом острове 🏝️ «Palm Jumeirah» (фото-стоп на фоне Дубай Марина )
  • Сверкающие небоскребы на Sheikh Zayed Road - самой престижной улице Дубая;
  • Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи), расположенный в крупнейшем торговом центре – Dubai mall;
  • Легендарные танцующие фонтаны, которые находятся у подножья самого высокого здания в мире - Burj Khalifa - просмотр шоу.
  • Подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа осуществляется за дополнительную оплату.
Что входит
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени, в сопровождении гида
  • Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Дубаи
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
  • Подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа осуществляется за дополнительную оплату
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Уникальный Дубай — мир будущего в пустыне
Уникальный Дубай — мир будущего в пустыне
Уникальный Дубай — мир будущего в пустыне
Уникальный Дубай — мир будущего в пустыне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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