Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
«Это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на лодке доу»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
1 дек в 18:45
8 дек в 18:45
$70 за билет
Водная прогулка
Обзорная экскурсия Современный Дубай с прогулкой на лодке доу из Шарджи
Начало: Сбор в любом отеле Шарджи или Аджмана
«Дубай Марина: Прогулка по самому престижному району города с великолепными видами на небоскребы, роскошные отели и яхтенные причалы пройдет на арабской лодке доу»
Расписание: Выезд 13:00-14:00, в зависимости от расположения Вашего отеля.
Завтра в 13:00
30 ноя в 13:00
$50 за человека
Водная прогулка
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Начало: Сбор в любом отеле Шарджи или Аджмана
«Потрясающий вид на ночной Дубай делает ужин на лодке незабываемым»
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
1 дек в 18:30
3 дек в 18:30
$75 за человека
Водная прогулка
Экскурсия на традиционной лодке абра по лагуне Халид
Начало: 89CG+XG7 Шарджа - Объединенные Арабские Эмираты
«Погружение в традиции на лодке абра Отправьтесь в уникальное путешествие на частной традиционной лодке абра вместе с друзьями или близкими»
Сегодня в 20:30
Завтра в 16:30
$32.67 за всё до 10 чел.
