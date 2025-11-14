Экскурсия по ночному Дубаю- уникальная экскурсия, в ходе которой вы увидите город и с земли, и с высоты, и с моря.
Описание водной прогулкиЭкскурсия по ночному Дубаю- уникальная экскурсия, в ходе которой вы увидите город и с земли, и с высоты, и с моря. Мы направляемся в район Марина, где нас ждет Круиз по Заливу Dubai Marina на традиционной арабской лодке «Доу» с ужином и живым представлением на закате. Затем мы посетим Новую смотровую площадку The View at The Palm, которая открылась в строящемся небоскребе Palm Tower, площадка с самым захватывающим видом на Palm Jumeirah, которая расположена на высоте 240 метров над землей, на 52 этаже здания, и предлагает панорамные виды на Пальмовый остров. Так же в экскурсии нас ждет набережная Al Seef в старом городе.
Вторник, четверг, суббота 14:30-15:30 время выезда зависит от расположения отеля
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Круиз на Доу
- Пальмовый остров
- Проминад The Point
- Атлантис
- Обзорная площадка The View at The Palm
- Набережная Al Seef в старом городе
Что включено
- Экскурсия с Русскоговорящим гидом
- Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
- Прогулка на монорельсе на пальмовом острове Джумейра
- Круиз с ужином по Дубай Марине
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Завершение: Любой отель в Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота 14:30-15:30 время выезда зависит от расположения отеля
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
