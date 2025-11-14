Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по ночному Дубаю- уникальная экскурсия, в ходе которой вы увидите город и с земли, и с высоты, и с моря.

Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов На чём проводится На автобусе Когда Вторник, четверг, суббота 14:30-15:30 время выезда зависит от расположения отеля $105 за человека

Описание водной прогулки Экскурсия по ночному Дубаю- уникальная экскурсия, в ходе которой вы увидите город и с земли, и с высоты, и с моря. Мы направляемся в район Марина, где нас ждет Круиз по Заливу Dubai Marina на традиционной арабской лодке «Доу» с ужином и живым представлением на закате. Затем мы посетим Новую смотровую площадку The View at The Palm, которая открылась в строящемся небоскребе Palm Tower, площадка с самым захватывающим видом на Palm Jumeirah, которая расположена на высоте 240 метров над землей, на 52 этаже здания, и предлагает панорамные виды на Пальмовый остров. Так же в экскурсии нас ждет набережная Al Seef в старом городе.

