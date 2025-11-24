Поездка для тех, кто хочет увидеть Дубай в самом эффектном состоянии — после захода солнца, когда небоскрёбы вспыхивают подсветкой, отражаются в воде и создают особую атмосферу вечернего города. Вас ждут главные локации ночного Дубая, яркие панорамы и прогулки по самым фотогеничным точкам мегаполиса.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

17:00–17:30 — выезд из отелей

Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером.

18:15–18:40 — Музей будущего

Остановка у музея и вход в лобби. Внутри — роботы, световые инсталляции и футуристические объекты. Словом, атмосфера технологий завтрашнего дня.

19:00–20:15 — «Дубай Молл» и Бурдж-Халифа

Свободное время. Можно пойти в аквариум, оценить водопад «Ловцы жемчуга» и вечернее шоу — танцующие фонтаны у главной высотки города.

21:00–21:45 — Madinat Jumeirah (Дубайская Венеция)

Прогулка по улочкам среди каналов, лавок и традиционной архитектуры. Здесь открывается красивый вид на отель «Парус» с его меняющейся подсветкой — идеальная точка для фотографий.

22:15–23:00 — Дубай Марина

Прогулка по набережной среди высоток и яхт. Разная подсветка зданий создаёт впечатляющую иллюминацию, а сама Марина особенно атмосферна вечером.

23:20–23:40 — остров Bluewaters и колесо Айн Дубай

Прогулка по острову с панорамами Дубай Марины и вечернего города. Завершающая точка — яркие виды, широкие перспективы и красивые ночные ракурсы.

00:30 — возвращение в отели

Организационные детали