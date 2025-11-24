Мои заказы

Ночной Дубай - из Шарджи

Погружение в вечерний мегаполис: от Музея будущего до Дубай Марины
Поездка для тех, кто хочет увидеть Дубай в самом эффектном состоянии — после захода солнца, когда небоскрёбы вспыхивают подсветкой, отражаются в воде и создают особую атмосферу вечернего города.

Вас ждут главные локации ночного Дубая, яркие панорамы и прогулки по самым фотогеничным точкам мегаполиса.
Описание экскурсии

17:00–17:30 — выезд из отелей

Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером.

18:15–18:40 — Музей будущего

Остановка у музея и вход в лобби. Внутри — роботы, световые инсталляции и футуристические объекты. Словом, атмосфера технологий завтрашнего дня.

19:00–20:15 — «Дубай Молл» и Бурдж-Халифа

Свободное время. Можно пойти в аквариум, оценить водопад «Ловцы жемчуга» и вечернее шоу — танцующие фонтаны у главной высотки города.

21:00–21:45 — Madinat Jumeirah (Дубайская Венеция)

Прогулка по улочкам среди каналов, лавок и традиционной архитектуры. Здесь открывается красивый вид на отель «Парус» с его меняющейся подсветкой — идеальная точка для фотографий.

22:15–23:00 — Дубай Марина

Прогулка по набережной среди высоток и яхт. Разная подсветка зданий создаёт впечатляющую иллюминацию, а сама Марина особенно атмосферна вечером.

23:20–23:40 — остров Bluewaters и колесо Айн Дубай

Прогулка по острову с панорамами Дубай Марины и вечернего города. Завершающая точка — яркие виды, широкие перспективы и красивые ночные ракурсы.

00:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Поездка проходит на удобном автобусе с кондиционером; группу сопровождает русскоговорящий гид
  • Питание не включено — при необходимости можно перекусить в одной из точек маршрута
  • Строгих требований к одежде нет: подойдёт лёгкая повседневная одежда

во вторник и пятницу в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 6578 туристов
Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.

