Прогулка по улочкам среди каналов, лавок и традиционной архитектуры. Здесь открывается красивый вид на отель «Парус» с его меняющейся подсветкой — идеальная точка для фотографий.
22:15–23:00 — Дубай Марина
Прогулка по набережной среди высоток и яхт. Разная подсветка зданий создаёт впечатляющую иллюминацию, а сама Марина особенно атмосферна вечером.
23:20–23:40 — остров Bluewaters и колесо Айн Дубай
Прогулка по острову с панорамами Дубай Марины и вечернего города. Завершающая точка — яркие виды, широкие перспективы и красивые ночные ракурсы.
00:30 — возвращение в отели
Организационные детали
Поездка проходит на удобном автобусе с кондиционером; группу сопровождает русскоговорящий гид
Питание не включено — при необходимости можно перекусить в одной из точек маршрута
Строгих требований к одежде нет: подойдёт лёгкая повседневная одежда
во вторник и пятницу в 17:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 6578 туристов
Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.