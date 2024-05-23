читать дальше на 20 минут, другое дело, если б прокатились на яхте по Марине, с обедом к примеру, а так делать там нечего, 5 минут для фото у закрученного здания было бы достаточно. И к Бурдж-аль-Араб (парус) тоже хотелось бы подъезжать поближе

Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине