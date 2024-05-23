Экскурсии на автобусе в Шардже

Найдено 22 экскурсии в категории «На автобусе» в Шардже на русском языке, цены от $39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Современный Дубай: от Мадинат Джумейра до Бурдж-Халифа
Погрузитесь в атмосферу роскоши и современности Дубая, включая подъем на Бурдж-Халифа и прогулку по Мадинат Джумейра
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от $100 за человека
Величественный Абу-Даби с обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
42 отзыва
Величественный Абу-Даби с обедом: небоскребы, мечети и дворцы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ. Посетите знаменитые небоскребы, роскошные мечети и Президентский дворец
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи
Расписание: Каждый день, время сбора 13:00-14:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$95 за человека
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$45 за человека
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
7 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
$95 за человека
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Путешествие к Индийскому океану через Фуджейру: культура, природа, отдых
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ПТ, ВС в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$73 за человека
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Бурдж Халифа до Пальмовых островов
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по современному Дубаю. Насладитесь архитектурными чудесами и восточным шармом
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Сегодня в 19:00
12 июня в 09:00
$39 за человека
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$80 за человека
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
В парк MotionGate из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Царство воды и кубиков Lego: аквапарк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Тематический парк Legoland с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Спасибо нашему гиду Александру за прекрасную поездку! Организованно все четко. Многое узнали от Александра про ОАЭ.
  • И
    Инна
    8 мая 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Все понравилось - и как рассказывал экскурсовод и сами локации, добавила бы приезд в мечеть попозже, чтобы когда она зажжетсся можно было это вживую увидеть и запечатлеть на память
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Отличный гид Бахтияр всегда поможет в любых ситуациях,очень познавательная экскурсия
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
    Экскурсия на весь день, но она того стоит однозначно. Индийский океан прекрасен, много фото остановок по пути, вкусный обед в
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    ресторане. Гид Александр очень интересно рассказывает, внимательный. Также хочется отметить водителя Asghar, помимо своих прямых обязанностей, также помогает году, проверяет все ли экскурсантов на месте, угощал конфетами))))

  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
    Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине
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    на 20 минут, другое дело, если б прокатились на яхте по Марине, с обедом к примеру, а так делать там нечего, 5 минут для фото у закрученного здания было бы достаточно. И к Бурдж-аль-Араб (парус) тоже хотелось бы подъезжать поближе

  • С
    Селезнева
    23 апреля 2024
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Отличная обзорная экскурсия. Гид Андрей просто супер! Не замолкал не на минуту. Респект!!! Много интересного про страну, про шейхов (запомнить
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    только имена чего стоит). Поплавали с черепахами (они сами приплывали), купили интересные сувениры. Жаль не заехали посмотреть сами столицы эмиратов, но как следовало из объяснений гида: деревни)))) Очень рекомендую.

  • С
    Селезнева
    23 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по современному Дубаю
    Отличная обзорная экскурсия для тех кто приехал в первый раз. Гид Александр молодец, рассказывал много интересного. Свозили и на пальмовый
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    остров и на Марину и музей будущего….. Всё очень понравилось. Проблема подкралась только в лице организатора (А. Горбача), пришлось долго и нудно переписываться, самим о себе напоминать и всё оказалось не так как заявлено на сайте.

  • В
    Владимир
    11 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
    10.04.24 в Ураза-Байрам посетили экскурсию "Исторический и современный Дубай". Большой праздник внёс суматоху в процесс мероприятия, но это объективный фактор,
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    к которому мы были готовы. Организаторы: Бахтияр (экскурсовод), Варвара (менеджер) отработали профессионально, без каких-либо упущений. Большой плюс: посетили всё заявленное, на точках было достаточно времени для ознакомления с достопримечательностями. Небольшой минус: при всём уважении к эрудиции и тактичности Бахтияра, рассказывать нужно чуть эмоциональнее, не монотонно, минимизировать лишние междометия и паузы (это лишь моё оценочное мнение как человека, работающего словом). Такое количество точек явно не посетить самостоятельно за день за такую стоимость, но красная цена всей программы-25/30 $, не более. В целом хотим поблагодарить компанию Спутник, необходимая 'программа минимум" по изучению Дубая выполнена благодаря вам.

  • В
    Владимир
    7 апреля 2024
    Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
    Экскурсия хорошо организована, все понравилось, эрудированный и заботливый гид Светлана
  • G
    Gilyazova.zamira
    25 марта 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Экскурсия хорошо организована. Все четко!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
  2. Величественный Абу-Даби с обедом
  3. Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
  4. Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
  5. Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой на Доу на закате
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "На автобусе" можно забронировать 22 экскурсии от 39 до 160. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2024 год на автобусе, 214 ⭐ отзывов, цены от $39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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