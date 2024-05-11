Экскурсии с ужином в Шардже

Найдено 8 экскурсий в категории «С ужином» в Шардже на русском языке, цены от $46. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Билеты
2 часа
6 отзывов
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
«Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
92 отзыва
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
10 отзывов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«- ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
«В течение двухчасового круиза Вам представиться ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа, представленная живой музыкой и национальным танцем Танура»
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
«Двухпалубный просторный катамаран — отличное место провести время за ужином»
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Отлично
  • Л
    Линара
    17 ноября 2023
    Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Был веселый гид — good safari)))
  • И
    Ирина
    1 октября 2023
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Ужин хороший, но не поздравили с днем рождения, при бронировании указывала
  • K
    Kira
    23 мая 2023
    Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Было хорошо, все понравилось. И поездка на джипе, и шоу. Еда была слишком острая на наш вкус. Но не страшно.
  • A
    A
    30 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
  • А
    Анна
    10 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
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    часа до отправления, и это время провели на лодке. В принципе долговато, но много красивых фото можно сделать, занять заранее удобное место, подают комплемент, воду бесплатно, можно заказать спиртные напитки. Далее открыли шведский стол, и пошли по каналу. Очень красиво, + на самой яхте был интересный и эффектный местный танец. Еда не слишком разнообразная, но вкусная. После экскурсии быстро разбросали нас по трансферам и отвезли в отели. Мы в этот день только прилетели с Шри-Ланки, заселились в отель и съездили на такой приятный вечерний релакс:))

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2023
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Сама прогулка на лодке понравилась, но вот огранизация экскурсии ужасная На сайте заявлено, что прогулка проходит с 19 до 21
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    часа., мини группой из 10 человек. Что оказалось на самом деле. Нас забрали из отеля в 18-30,привезли на причал в 20 часов, посадили на лодку и еще час ждали пока лодку заполнят туристами в количестве явно не 10 чел. Прогулка продолжалось 1, 45 час. По окончании в 23 часа, в отель попали в час ночи. Расстояние до отеля 20 км преодалевали 2 часа. Это нормально?

  • Г
    Геворг
    13 марта 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
  • В
    Валерия
    12 февраля 2023
    Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Все было очень классно, не считая "премиум" ужина. Почему-то нигде не написано, что вас садят за стол с другими людьми.
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    Каждый стол рассчитан на 6 человек и если вас меньше, то вас посадят с кем-то. И будьте готовы, что они будут немного в шоке, тк их об этом также не предупреждают. На верблюдов посмотрели, но не катались, их правда очень жалко. В остальном экскурсия очень интересная, отдельно хотим поблагодарить очень веселого и классного водителя, который сделал нам классные фотки)

  • М
    Михаил
    26 октября 2022
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Экскурсия просто замечательная. Всё организовано очень хорошо. Трансфер, ужин и представление всё замечательно. Спасибо всем большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «С ужином»

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  3. Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
  4. Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
  5. Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "С ужином" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 46 до 305. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «С ужином», 114 ⭐ отзывов, цены от $46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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