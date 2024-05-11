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2 часа
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
«Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
Групповая
6 часов
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Групповая
5 часов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«- ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
«В течение двухчасового круиза Вам представиться ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа, представленная живой музыкой и национальным танцем Танура»
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
«Двухпалубный просторный катамаран — отличное место провести время за ужином»
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 мая 2024Отлично
- ЛЛинара17 ноября 2023Был веселый гид — good safari)))
- ИИрина1 октября 2023Ужин хороший, но не поздравили с днем рождения, при бронировании указывала
- KKira23 мая 2023Было хорошо, все понравилось. И поездка на джипе, и шоу. Еда была слишком острая на наш вкус. Но не страшно.
- AA30 апреля 2023Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
- ААнна10 апреля 2023Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
- ЛЛюбовь9 апреля 2023Сама прогулка на лодке понравилась, но вот огранизация экскурсии ужасная На сайте заявлено, что прогулка проходит с 19 до 21
- ГГеворг13 марта 2023Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
- ВВалерия12 февраля 2023Все было очень классно, не считая "премиум" ужина. Почему-то нигде не написано, что вас садят за стол с другими людьми.
- ММихаил26 октября 2022Экскурсия просто замечательная. Всё организовано очень хорошо. Трансфер, ужин и представление всё замечательно. Спасибо всем большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «С ужином»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
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