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Пустынное Сафари

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам.

Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах 🐪.

Любители романтики смогут сделать прекрасные снимки на фоне заката.

Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • $43 за человека

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Пустынное Сафари
Пустынное Сафари

Что вы увидите

  • шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • деревня бедуинов
  • пустыня Руб-Аль-Хали
Предлагаем вам увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться закатом, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии 📸 и видеосъемку.
У поклонников экстремального вождения появится возможность испытать прилив адреналина, невероятный восторг 🔥 и восхищение от езды на квадроциклах.
В завершении экскурсии 🧭, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах 🐪 место, для того, чтобы любоваться россыпью звёзд на небосводе прекрасного и сказочного Дубая и встретить начало нового дня.
Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200.

Примечание:

  • Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
  • Для туристов, проживающих в Эмиратах – Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма – стоимость экскурсии уточняется дополнительно.
Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
  • Ужин (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
  • Кальян
  • Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
Что не входит
  • Катание на квадроциклах и багги
  • Алкогольные напитки
  • Sand board (сэндбординг)
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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