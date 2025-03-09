Откройте для себя остров Аль-Нур в Шардже, отмеченный как одна из лучших достопримечательностей Ближнего Востока.
Погрузитесь в гармонию природы, искусства и культуры, идеально подходящую для семейного отдыха, пар и путешественников. Прогуливайтесь среди зелёных садов, арт-инсталляций и нежных игровых зон для детей.
Описание билета
Уникальное сочетание природы и искусства Остров Аль-Нур в Шардже — отдых в одном из лучших мест Ближнего Востока по версии Trip
Advisor 2024. Наслаждайтесь атмосферой, где пышная зелень и яркие арт-инсталляции создают вдохновляющую и спокойную атмосферу для всех возрастов. Живописные пейзажи и культурные впечатления Прогуляйтесь по прекрасным ландшафтам острова, от тихих садов до эффектных арт-объектов. Отдохните на набережной, любуясь видом, где городской пейзаж органично сочетается с природной красотой. Активный отдых для всей семьи Остров подарит незабываемые впечатления — здесь вас ждут игровые площадки для детей, уютные уголки для отдыха и вдохновения, а каждый момент наполнен магией приключений и творчества. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: домашние животные, курение.
- На острове запрещено употреблять еду и напитки.
- Курение запрещено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Доступ к арт-инсталляциям
- Пользование детской игровой площадкой
- Доступ к местам отдыха на набережной
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер на остров и обратно
Место начала и завершения?
Al Noor Island - Sharjah - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Семён
9 мар 2025
Впечатляет!
А
Александра
24 сен 2024
Очень понравилось, но оказалось чуть маловато пространства и почти нет мест для сидения.
В
Вероника
11 мая 2024
Прекрасное место для посещения.
