Уникальное сочетание природы и искусства Остров Аль-Нур в Шардже — отдых в одном из лучших мест Ближнего Востока по версии Trip

Advisor 2024. Наслаждайтесь атмосферой, где пышная зелень и яркие арт-инсталляции создают вдохновляющую и спокойную атмосферу для всех возрастов. Живописные пейзажи и культурные впечатления Прогуляйтесь по прекрасным ландшафтам острова, от тихих садов до эффектных арт-объектов. Отдохните на набережной, любуясь видом, где городской пейзаж органично сочетается с природной красотой. Активный отдых для всей семьи Остров подарит незабываемые впечатления — здесь вас ждут игровые площадки для детей, уютные уголки для отдыха и вдохновения, а каждый момент наполнен магией приключений и творчества. Важная информация: