Комфортный трансфер из Международного аэропорта Маската - это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и комфорт. Профессиональный водитель встретит вас с именной табличкой и доставит прямо до дверей вашего отеля. Выбирайте между роскошными автомобилями премиум-класса и надёжными внедорожниками 4x4. Забудьте о поиске такси и очередях - наслаждайтесь спокойным началом вашего путешествия
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное перемещение
- ⏰ Экономия времени
- 👨✈️ Профессиональный водитель
- 🏨 Доставка до дверей отеля
- 🚙 Выбор автомобилей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с октября по апрель, когда погода в Маскате наиболее комфортная. В эти месяцы температура умеренная, что делает поездку особенно приятной. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но трансфер в кондиционированном автомобиле всё равно остаётся комфортным. В любое время года можно насладиться удобством и надёжностью услуги.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Описание трансферЧастный трансфер с комфортом Откройте для себя удобство персонального трансфера от аэропорта Маската прямо до дверей вашего отеля или наоборот — от вашего места расположения в городе до аэропорта. Забудьте о хлопотах с поиском транспорта — мы позаботились о вашем комфорте, предоставив выбор между роскошными автомобилями премиум-класса и надёжными внедорожниками 4x4. В аэропорту вас будет ожидать профессиональный водитель с именной табличкой в зоне прибытия. Он с комфортом доставит вас до места назначения, избавив от необходимости искать такси и стоять в очередях. Важная информация:
- Встреча из любого отеля или района Маската или в аэропорту. Пожалуйста, будьте готовы и ожидайте в лобби отеля за 10 минут до назначенного времени встречи.
- Водитель будет держать табличку с вашим именем в аэропорту.
Ежедневно 24/7
Ответы на вопросы
Что включено
- Частный трансфер с багажом в одну сторону
- Англоязычный водитель
- Бутылка воды
- Все налоги и НДС, любая парковка и/или плата за проезд в аэропорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 24/7
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Prateek
20 июн 2025
Дружелюбный, услужливый водитель, который прибыл в аэропорт вовремя.
Ш
Шэрон
10 мая 2025
Водитель приехал на 5 минут раньше. поездка в аэропорт прошла без происшествий. Машина была удобной
С
София
6 мар 2025
очень удобный трансфер из аэропорта. несмотря на то, что мы приехали очень рано утром, водитель уже ждал нас. самый дешевый трансфер в Маскате.
