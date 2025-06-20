Мои заказы

Частный трансфер из аэропорта в Маскат или наоборот

Закажите комфортный трансфер из аэропорта Маската до вашего отеля. Без очередей и стресса, только спокойное и приятное перемещение
Комфортный трансфер из Международного аэропорта Маската - это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и комфорт. Профессиональный водитель встретит вас с именной табличкой и доставит прямо до дверей вашего отеля. Выбирайте между роскошными автомобилями премиум-класса и надёжными внедорожниками 4x4. Забудьте о поиске такси и очередях - наслаждайтесь спокойным началом вашего путешествия
5
3 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортное перемещение
  • ⏰ Экономия времени
  • 👨‍✈️ Профессиональный водитель
  • 🏨 Доставка до дверей отеля
  • 🚙 Выбор автомобилей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с октября по апрель, когда погода в Маскате наиболее комфортная. В эти месяцы температура умеренная, что делает поездку особенно приятной. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но трансфер в кондиционированном автомобиле всё равно остаётся комфортным. В любое время года можно насладиться удобством и надёжностью услуги.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Частный трансфер из аэропорта в Маскат или наоборот
Частный трансфер из аэропорта в Маскат или наоборот
Частный трансфер из аэропорта в Маскат или наоборот

Описание трансфер

Частный трансфер с комфортом Откройте для себя удобство персонального трансфера от аэропорта Маската прямо до дверей вашего отеля или наоборот — от вашего места расположения в городе до аэропорта. Забудьте о хлопотах с поиском транспорта — мы позаботились о вашем комфорте, предоставив выбор между роскошными автомобилями премиум-класса и надёжными внедорожниками 4x4. В аэропорту вас будет ожидать профессиональный водитель с именной табличкой в зоне прибытия. Он с комфортом доставит вас до места назначения, избавив от необходимости искать такси и стоять в очередях. Важная информация:
  • Встреча из любого отеля или района Маската или в аэропорту. Пожалуйста, будьте готовы и ожидайте в лобби отеля за 10 минут до назначенного времени встречи.
  • Водитель будет держать табличку с вашим именем в аэропорту.

Ежедневно 24/7

Ответы на вопросы

Что включено
  • Частный трансфер с багажом в одну сторону
  • Англоязычный водитель
  • Бутылка воды
  • Все налоги и НДС, любая парковка и/или плата за проезд в аэропорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 24/7
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Встреча из любого отеля или района Маската или в аэропорту. Пожалуйста, будьте готовы и ожидайте в лобби отеля за 10 минут до назначенного времени встречи
  • Водитель будет держать табличку с вашим именем в аэропорту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
P
Prateek
20 июн 2025
Дружелюбный, услужливый водитель, который прибыл в аэропорт вовремя.
Ш
Шэрон
10 мая 2025
Водитель приехал на 5 минут раньше. поездка в аэропорт прошла без происшествий. Машина была удобной
С
София
6 мар 2025
очень удобный трансфер из аэропорта. несмотря на то, что мы приехали очень рано утром, водитель уже ждал нас. самый дешевый трансфер в Маскате.

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Маскат - восточная сказка
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$50 за человека
Маскат. Главное в городе
На машине
5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Познакомиться с арабской парфюмерией, побывать в Королевском дворце и погулять по восточному базару
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
от $209 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате