Индивидуальный трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит своё время и комфорт. Профессиональные водители, знающие город, обеспечат безопасное и приятное путешествие. Встреча с табличкой, помощь с багажом
7 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🕒 Экономия времени
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🏙️ Знание города
- 🧳 Помощь с багажом
- 🚙 Комфортабельные автомобили
- 🗣️ Англоговорящий водитель
Что можно увидеть
- Шоссе Султана Кабуса
- Район Аль-Сиб
- Панорама гор
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Водитель встретит вас с табличкой в аэропорту и поможет с багажом. Комфортабельный автомобиль или минивэн с кондиционером (преимущественно марок Toyota и BMW) обеспечит вам приятное путешествие после долгого перелёта.
Маршрут
Разумеется, маршрут будет зависеть от конечного пункта назначения. Тем не менее, скорее всего вы увидите:
- Шоссе Султана Кабуса. Из аэропорта в город вы поедете по одной из главных магистралей страны и посмотрите на современную инфраструктуру Омана.
- Район Аль-Сиб. Проезжая через него, сможете оценить типичные жилые постройки Маската и повседневную жизнь горожан.
- Панораму гор. Если позволит маршрут, вы насладитесь видами горных пиков, окружающих Маскат.
Во время поездки англоговорящий водитель может поделиться с вами полезной информацией о достопримечательностях, культуре и традициях страны. Начало вашего путешествия по Оману будет максимально комфортным и беззаботным!
Организационные детали
Перед бронированием трансфера уточните:
- Тип желаемого транспортного средства (седан, минивэн, внедорожник), чтобы оно соответствовало вашим потребностям в комфорте и вместимости
- Необходимость детского кресла или бустера
- Лимит багажа и наличие места для крупногабаритной поклажи, если вы планируете привезти с собой много вещей
- Время и место встречи с табличкой в аэропорту
Убедитесь, что вы получили всю необходимую информацию перед бронированием, чтобы ваш трансфер прошел гладко и комфортно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1031 туриста
Приветствую всех озарённых звездой путешествий Омана! Дорогие друзья, как житель этой удивительно сказочной страны и русскоязычный гид с неоднократно подтверждённой лицензией от Министерства наследия и туризма Султаната Оман, я сЗадать вопрос
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