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Маскат - восточная сказка

Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Маскат - восточная сказка. Этот процветающий мегаполис удивит вас своими ухоженными улицами, дворцами и мечетями. Узнайте, как Маскат превратился из маленького бедного города в современный центр благополучия.

Посетите Королевский оперный театр,
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мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, крепость Матрах и восточный рынок. Откройте для себя историю султана Кабуса и его значимые политические реформы. Погрузитесь в уникальную атмосферу города и насладитесь его красотой и культурой

5
37 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Уникальные достопримечательности
  • 🌺 Восточный колорит
  • 📜 Исторические факты
  • 🛍️ Возможность шопинга
  • 🎭 Культурные мероприятия
Маскат - восточная сказка
Маскат - восточная сказка
Маскат - восточная сказка

Что можно увидеть

  • Королевский оперный театр
  • Мечеть Султана Кабуса
  • Дворец Аль-Алам
  • Крепость Матрах
  • Восточный рынок
  • Парфюмерная фабрика

Описание экскурсии

Самое-самое в Маскате

Вы оцените все главные достопримечательности города. В программе:

  • Королевский оперный театр — первый оперный театр на Аравийском полуострове. Вы узнаете, почему против его открытия протестовали Иордания и Саудовская Аравия, какие звезды мировой величины здесь выступали.
  • Мечеть Султана Кабуса — третья по величине в мире мечеть. Вы разберетесь в особенностях ее архитектуры, полюбуетесь мраморными полами, окнами с цветными стеклами, персидскими коврами и украшенными керамикой арками.
  • Дворец Аль-Алам — церемониальный султанский дворец, который удивит вас простотой и изяществом. Я расскажу, когда он был построен и какие события здесь проходят.
  • Крепость Матрах — традиционная арабская крепость. Вы подниметесь на нее по лестнице и полюбуетесь потрясающим видом на Старый город и порт.
  • Восточный рынок — расположенный в исторической части Маската, он отлично отражает местный колорит. Здесь продают всё: ювелирные изделия, цветные шарфы, яркую одежду, кожаные изделия, благовония и картины.
  • Парфюмерная фабрика — я познакомлю вас со всеми маслами, которые используют при производстве восточных ароматов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты в оперный театр не включены в стоимость (посещение по желанию) — 13$ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 259 туристов
Приветствую вас из солнечного Омана! Меня зовут Александра, я живу и работаю в Маскате 15 лет. Я и моя команда увлеченных профессиональных гидов с радостью познакомят вас с этим прекрасным городом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
1
Ксюша
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)+2
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
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Кристина
Очень понравилось на экскурсии с Александрой! Посмотрели все знаковые места столицы Омана за короткий промежуток времени! У нас была задержка в аэропорту и встреча с гидом Александрой тоже по прилету
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в аэропорту, связи не было, но она нас подождала, встретила, угостила, это самый гостеприимный гид, которого мы встречали! На все вопросы мы получили ответы, посетили ресторан с аутентичной оманской кухней о котором конечно не знали заранее. Буду всем знакомым рекомендовать!! Впечатления самые лучшие от посещения Маската и встречи!

Очень понравилось на экскурсии с Александрой! Посмотрели все знаковые места столицы Омана за короткий промежуток времени!
Очень понравилось на экскурсии с Александрой! Посмотрели все знаковые места столицы Омана за короткий промежуток времени!
Очень понравилось на экскурсии с Александрой! Посмотрели все знаковые места столицы Омана за короткий промежуток времени!
Очень понравилось на экскурсии с Александрой! Посмотрели все знаковые места столицы Омана за короткий промежуток времени!
Очень понравилось на экскурсии с Александрой! Посмотрели все знаковые места столицы Омана за короткий промежуток времени!
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К
Профессионал своего дела! Влюбила нас в Оман. На любой вопрос, есть полный развернутый интересный ответ. Накормила, напоила, по самым инстаграммным местам сводила и еще сфотографировала. Просто рекомендую от всего сердца.
Профессионал своего дела! Влюбила нас в Оман. На любой вопрос, есть полный развернутый интересный ответ. Накормила,
Профессионал своего дела! Влюбила нас в Оман. На любой вопрос, есть полный развернутый интересный ответ. Накормила,
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И
11 января 2026. Сказочный Маскат- 6-ти часовая экскурсия. Прекрасный опыт.
Приехали на 2 дня в Оман. Имея разный экскурсионный опыт по неизвестным местам, сомневались стоит ли брать гида по Маскату. Не
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сомневайтесь- надо. Во-первых, по вашим интересам вам посоветуют расставить приоритеты. Во-вторых, вы сэкономите время- город большой протяженный вдоль залива. И даже, если вы сами на машине, поверьте будете крутиться в поисках парковки (а она не везде бесплатная). В-третьих, самое важное- это человеческое общение и погружение в историческую и текущую жизнь Омана (не только Маската) из первых рук. Эти руки Александры, которая живет здесь почти 20 лет и щедро делится своим знаниями и рекомендациями, вкусами и запахами Омана. Делает это с открытым сердцем и душой. Более того, даже покинув Маскат и отправившись в горы, мы постоянно прибегали к советам Александры. Ведь она хорошо представляет себе всю страну и может порекомендовать профессиональное сопровождение на месте, если вдруг сама не сможет поехать. А в Маскате обязательно посетите Большую Мечеть, старый город (спокойно пройдитесь по набережной залива), перекусите халвой с кофе или чаем, посетите парфюмерную фабрику Amouage… …

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Ольга
Оксана о гиде и Маскате:
" Очень хотела побывать в Омане. И вот в этом году получилось. 1.09.23 в аэропорту меня встретила гид Александра. И так приятно, с цветами. Сразу же
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поехали на экскурсию. Была усталая после длительной дороги и думала, не смогу полноценно насладиться красотами Маската. Но Александра так все увлекательно и по-домашнему рассказывала, показывала, что про всю усталость забыла сразу. Шесть часов экскурсии Маскат-восточная сказка пролетели-не заметила. Александра очень ориентирована на путешественника. Все желания, хотения тут же учитываются и исполняются. Посетили все возможные достопримечательности Маската в непринуждённой обстановке. Получилось, что прилетела в выходной день, но это ничуть не помешало осмотреть все, что было возможно и даже больше! Огромное спасибо Александре! Всем рекомендую именно с Александрой провести экскурсии в Маскате!"

Оксана о гиде и Маскате:
Оксана о гиде и Маскате:
Оксана о гиде и Маскате:
Оксана о гиде и Маскате:
Оксана о гиде и Маскате:
Оксана о гиде и Маскате:
Оксана о гиде и Маскате:
Оксана о гиде и Маскате:+1
Оксана о гиде и Маскате:
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Катерина
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы прибыли именно в этот день) НО она смогла скрасить этот день другими местами! Было
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все комфортно!
Александра очень харизматичная девушка!, которая любит место, в котором живет, это чувствуется) Так же очень важно, что она очень эрудированный человек!! вообщем день пролетел! Все было великолепно и повторюсь очень комфортно! Советую от души Александру!

Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы
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