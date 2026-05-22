Маскат - восточная сказка. Этот процветающий мегаполис удивит вас своими ухоженными улицами, дворцами и мечетями. Узнайте, как Маскат превратился из маленького бедного города в современный центр благополучия.
Посетите Королевский оперный театр,
Посетите Королевский оперный театр,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Уникальные достопримечательности
- 🌺 Восточный колорит
- 📜 Исторические факты
- 🛍️ Возможность шопинга
- 🎭 Культурные мероприятия
Что можно увидеть
- Королевский оперный театр
- Мечеть Султана Кабуса
- Дворец Аль-Алам
- Крепость Матрах
- Восточный рынок
- Парфюмерная фабрика
Описание экскурсии
Самое-самое в Маскате
Вы оцените все главные достопримечательности города. В программе:
- Королевский оперный театр — первый оперный театр на Аравийском полуострове. Вы узнаете, почему против его открытия протестовали Иордания и Саудовская Аравия, какие звезды мировой величины здесь выступали.
- Мечеть Султана Кабуса — третья по величине в мире мечеть. Вы разберетесь в особенностях ее архитектуры, полюбуетесь мраморными полами, окнами с цветными стеклами, персидскими коврами и украшенными керамикой арками.
- Дворец Аль-Алам — церемониальный султанский дворец, который удивит вас простотой и изяществом. Я расскажу, когда он был построен и какие события здесь проходят.
- Крепость Матрах — традиционная арабская крепость. Вы подниметесь на нее по лестнице и полюбуетесь потрясающим видом на Старый город и порт.
- Восточный рынок — расположенный в исторической части Маската, он отлично отражает местный колорит. Здесь продают всё: ювелирные изделия, цветные шарфы, яркую одежду, кожаные изделия, благовония и картины.
- Парфюмерная фабрика — я познакомлю вас со всеми маслами, которые используют при производстве восточных ароматов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Входные билеты в оперный театр не включены в стоимость (посещение по желанию) — 13$ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 259 туристов
Приветствую вас из солнечного Омана! Меня зовут Александра, я живу и работаю в Маскате 15 лет. Я и моя команда увлеченных профессиональных гидов с радостью познакомят вас с этим прекрасным городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Классная экскурсия. Знающий гид, очень любит Оман, рассказывала с душой, выдержала нашу неугомонную компанию (за что ей отдельное спасибо)
+2
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Очень понравилось на экскурсии с Александрой! Посмотрели все знаковые места столицы Омана за короткий промежуток времени! У нас была задержка в аэропорту и встреча с гидом Александрой тоже по прилету
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К
Профессионал своего дела! Влюбила нас в Оман. На любой вопрос, есть полный развернутый интересный ответ. Накормила, напоила, по самым инстаграммным местам сводила и еще сфотографировала. Просто рекомендую от всего сердца.
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И
11 января 2026. Сказочный Маскат- 6-ти часовая экскурсия. Прекрасный опыт.
Приехали на 2 дня в Оман. Имея разный экскурсионный опыт по неизвестным местам, сомневались стоит ли брать гида по Маскату. Не
Приехали на 2 дня в Оман. Имея разный экскурсионный опыт по неизвестным местам, сомневались стоит ли брать гида по Маскату. Не
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Оксана о гиде и Маскате:
" Очень хотела побывать в Омане. И вот в этом году получилось. 1.09.23 в аэропорту меня встретила гид Александра. И так приятно, с цветами. Сразу же
" Очень хотела побывать в Омане. И вот в этом году получилось. 1.09.23 в аэропорту меня встретила гид Александра. И так приятно, с цветами. Сразу же
+1
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Спасибо Александре! Взяла нас на экскурсию в выходной день, когда были закрыты достопримечательности некоторые (но мы прибыли именно в этот день) НО она смогла скрасить этот день другими местами! Было
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