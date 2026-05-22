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сомневайтесь- надо. Во-первых, по вашим интересам вам посоветуют расставить приоритеты. Во-вторых, вы сэкономите время- город большой протяженный вдоль залива. И даже, если вы сами на машине, поверьте будете крутиться в поисках парковки (а она не везде бесплатная). В-третьих, самое важное- это человеческое общение и погружение в историческую и текущую жизнь Омана (не только Маската) из первых рук. Эти руки Александры, которая живет здесь почти 20 лет и щедро делится своим знаниями и рекомендациями, вкусами и запахами Омана. Делает это с открытым сердцем и душой. Более того, даже покинув Маскат и отправившись в горы, мы постоянно прибегали к советам Александры. Ведь она хорошо представляет себе всю страну и может порекомендовать профессиональное сопровождение на месте, если вдруг сама не сможет поехать. А в Маскате обязательно посетите Большую Мечеть, старый город (спокойно пройдитесь по набережной залива), перекусите халвой с кофе или чаем, посетите парфюмерную фабрику Amouage… …