1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
242$218 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
10 июня в 08:30
10 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Один день в Гранд-Каньоне и Низве: экскурсия по историческим местам Омана
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид: Индивидуальная экскурсия в Маскате
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис Вади Шааб
Начните утро с увлекательного путешествия по Вади Шааб. Ожидает прогулка на лодке, живописные пейзажи и посещение Бамма-Синкхоль
Начало: Отель,Порт, Аэропорт
Расписание: Каждый день 09:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Маскату с посещением главных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Маската, столицы Омана, на индивидуальной экскурсии. Посетите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: Отель
Расписание: Каждый день в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Маскате с русскоговорящим водителем
Встреча в аэропорту Маската, помощь с багажом и комфортная поездка по городу с русскоговорящим водителем. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь путешествием
Завтра в 06:00
10 июня в 00:00
$80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Завтра в 04:00
10 июня в 00:30
$50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Маскату: погрузитесь в атмосферу столицы Омана
Позвольте себе незабываемое путешествие по Маскату, столице Омана. Узнайте о культуре и истории города, посетив его главные достопримечательности
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$245 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана в Маскате
Погрузитесь в историю Омана, посетив его величественные крепости. Узнайте о культурном наследии страны через уникальные архитектурные памятники
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$490 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Вади Шаб: индивидуальная экскурсия из Маската
Вади Шаб - место, где сочетаются живописные скалы и обильная растительность. Испытайте весь спектр эмоций в этом райском уголке Омана
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательная экскурсия по Низве и Аль-Джабель Аль-Ахдар
Погрузитесь в атмосферу Низвы, одного из старейших городов Омана, и насладитесь красотой горы Аль-Джабель Аль-Ахдар с её террасными садами
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
$490 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по городу Салалу: Вади Дарбат, Джебель Самхан, баобабы и Самхарам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив оазис Вади Дарбат, гору Джебель Самхан, парк с баобабами и древний город Самхарам. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: у вашего отеля или в порту
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$630 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие в Низву, Аль-Хуту и Бахлу на машине из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
10 июня в 16:00
17 июня в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра21 мая 2024Великолепная экскурсия! все понравилось
- NNikita18 мая 2024Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
- ЛЛюдмила16 мая 2024Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
- YYulia12 мая 2024Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.
- ИИрина10 мая 2024Посетили оазис и пустыню. Маршрут составлен грамотно, сначала посетили оазис, было приятно окунуться в его прохладные воды в жару, переезд
- ЮЮлия9 мая 2024Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- ННаталия8 мая 2024Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Индивидуальные»
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