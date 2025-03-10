Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
«Перед бронированием трансфера уточните:»
Завтра в 02:00
23 авг в 00:30
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Частный трансфер из аэропорта в Маскат или наоборот
«Частный трансфер с комфортом Откройте для себя удобство персонального трансфера от аэропорта Маската прямо до дверей вашего отеля или наоборот — от вашего места расположения в городе до аэропорта»
Расписание: Ежедневно 24/7
$44 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Выгодный трансфер в Маскате с русскоговорящим водителем
Встреча в аэропорту Маската, помощь с багажом и комфортная поездка по городу с русскоговорящим водителем. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь путешествием
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
23 авг в 00:00
24 авг в 00:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван10 марта 2025Отличный сервис! Водитель встретил нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом и быстро доставил в отель. Машина была чистая,
- ДДмитрий5 марта 2025Все прошло отлично, спасибо.
Если вы летите в Маскат только пересадкой- не переживайте. Смело идите к выходу в город (нас выпустили
- ВВероника6 ноября 2024Это просто трансфер, никакого экскурсионного рассказа по дороге не было. Машина и водитель - на хорошем уровне, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 80. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Трансфер», 6 ⭐ отзывов, цены от $44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь