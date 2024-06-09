После заката Маскат преображается: тёплые огни, ощущение праздника и отсутствие очередей создают идеальные условия для прогулки.Во время экскурсии вы посетите Мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, набережные Карум и Корниш

Муттрах, древний форт Матрах и колоритный восточный рынок. Профессиональный гид расскажет увлекательные истории и легенды Омана, а также покажет панораму города со смотровой площадки. Услуги русскоговорящего гида и трансфер включены в стоимость, еда и напитки оплачиваются дополнительно

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Cумерки — граница дня и ночи — самое правильное время для того, чтобы исследовать город. В вечернем блеске иллюминации Маскат по-настоящему оживает и расцветает. Во время авто-пешеходного путешествия по столице Омана вы увидите всё самое главное:

Мечеть Султана Кабуса

Королевский оперный театр

Живописные набережные Карум и Корниш Муттрах

Древний форт Матрах, который служил стражем города

Колоритный восточный рынок, где вас ждёт россыпь сувениров и ремесленных изделий

За 3 часа вы не только осмотрите основные достопримечательности, но и полюбуетесь панорамой Маската со смотровой площадки. По дороге гид расскажет легенды и истории Омана — в тёмное время суток они обретают особое очарование и таинственность.

Организационные детали