Вечерний Маскат

Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
После заката Маскат преображается: тёплые огни, ощущение праздника и отсутствие очередей создают идеальные условия для прогулки.

Во время экскурсии вы посетите Мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, набережные Карум и Корниш
читать дальше

Муттрах, древний форт Матрах и колоритный восточный рынок.

Профессиональный гид расскажет увлекательные истории и легенды Омана, а также покажет панораму города со смотровой площадки.

Услуги русскоговорящего гида и трансфер включены в стоимость, еда и напитки оплачиваются дополнительно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Вечерняя атмосфера Маската
  2. 🏰 Архитектурные шедевры
  3. 🎭 Увлекательные истории
  4. 🌅 Панорамные виды
  5. 🚗 Комфортабельный трансфер

Что можно увидеть

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевский оперный театр
  • Набережная Карум
  • Набережная Корниш Муттрах
  • Форт Матрах
  • Восточный рынок
Вечерний Маскат
Вечерний Маскат
Вечерний Маскат
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Cумерки — граница дня и ночи — самое правильное время для того, чтобы исследовать город. В вечернем блеске иллюминации Маскат по-настоящему оживает и расцветает. Во время авто-пешеходного путешествия по столице Омана вы увидите всё самое главное:

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевский оперный театр
  • Живописные набережные Карум и Корниш Муттрах
  • Древний форт Матрах, который служил стражем города
  • Колоритный восточный рынок, где вас ждёт россыпь сувениров и ремесленных изделий

За 3 часа вы не только осмотрите основные достопримечательности, но и полюбуетесь панорамой Маската со смотровой площадки. По дороге гид расскажет легенды и истории Омана — в тёмное время суток они обретают особое очарование и таинственность.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Услуги русскоговорящего гида и трансфер на комфортабельном автомобиле (Changan CS95, Mazda 6 или MG) включены в стоимость экскурсии
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Маската

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиВечерниеЛетниеОбзорныеМечеть Султана КабусаПопулярные местаСвятые местаОперный домСамое главное

Похожие экскурсии из Маската

Маскат. Главное в городе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
242$218 за всё до 6 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Маската
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Маскате
ХорошоТам