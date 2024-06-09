После заката Маскат преображается: тёплые огни, ощущение праздника и отсутствие очередей создают идеальные условия для прогулки.
Во время экскурсии вы посетите Мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, набережные Карум и Корниш
Во время экскурсии вы посетите Мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, набережные Карум и Корниш
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Вечерняя атмосфера Маската
- 🏰 Архитектурные шедевры
- 🎭 Увлекательные истории
- 🌅 Панорамные виды
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Мечеть Султана Кабуса
- Королевский оперный театр
- Набережная Карум
- Набережная Корниш Муттрах
- Форт Матрах
- Восточный рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Cумерки — граница дня и ночи — самое правильное время для того, чтобы исследовать город. В вечернем блеске иллюминации Маскат по-настоящему оживает и расцветает. Во время авто-пешеходного путешествия по столице Омана вы увидите всё самое главное:
- Мечеть Султана Кабуса
- Королевский оперный театр
- Живописные набережные Карум и Корниш Муттрах
- Древний форт Матрах, который служил стражем города
- Колоритный восточный рынок, где вас ждёт россыпь сувениров и ремесленных изделий
За 3 часа вы не только осмотрите основные достопримечательности, но и полюбуетесь панорамой Маската со смотровой площадки. По дороге гид расскажет легенды и истории Омана — в тёмное время суток они обретают особое очарование и таинственность.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Услуги русскоговорящего гида и трансфер на комфортабельном автомобиле (Changan CS95, Mazda 6 или MG) включены в стоимость экскурсии
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 57 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, и я экскурсионный гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!Задать вопрос
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