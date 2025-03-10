Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Завтра в 02:00
23 авг в 00:30
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Ежедневно 24/7
$44 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Выгодный трансфер в Маскате с русскоговорящим водителем
Встреча в аэропорту Маската, помощь с багажом и комфортная поездка по городу с русскоговорящим водителем. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь путешествием
23 авг в 00:00
24 авг в 00:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван10 марта 2025Отличный сервис! Водитель встретил нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом и быстро доставил в отель. Машина была чистая,
- ДДмитрий5 марта 2025Все прошло отлично, спасибо.
Если вы летите в Маскат только пересадкой- не переживайте. Смело идите к выходу в город (нас выпустили
- ВВероника6 ноября 2024Это просто трансфер, никакого экскурсионного рассказа по дороге не было. Машина и водитель - на хорошем уровне, рекомендую.
