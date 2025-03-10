Мои заказы

Трансфер из аэропорта Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Маскате на русском языке
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Завтра в 02:00
23 авг в 00:30
$50 за человека
Частный трансфер из аэропорта в Маскат или наоборот
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Частный трансфер из аэропорта в Маскат или наоборот
Расписание: Ежедневно 24/7
$44 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Маскате
На машине
30 минут
Индивидуальная
Выгодный трансфер в Маскате с русскоговорящим водителем
Встреча в аэропорту Маската, помощь с багажом и комфортная поездка по городу с русскоговорящим водителем. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь путешествием
23 авг в 00:00
24 авг в 00:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    10 марта 2025
    Отличный сервис! Водитель встретил нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом и быстро доставил в отель. Машина была чистая,
    читать дальше

    комфортная и с кондиционером, что особенно приятно после перелёта. В пути водитель рассказал немного о городе и дал полезные советы. Всё прошло без задержек и очень удобно.

  • Д
    Дмитрий
    5 марта 2025
    Все прошло отлично, спасибо.

    Если вы летите в Маскат только пересадкой- не переживайте. Смело идите к выходу в город (нас выпустили
    читать дальше

    с пересадкой в 3 часа) и вы все успеете. Мельком, конечно, но страна создаст впечатление. И оно, для нас, сложилось положительное.

  • В
    Вероника
    6 ноября 2024
    Это просто трансфер, никакого экскурсионного рассказа по дороге не было. Машина и водитель - на хорошем уровне, рекомендую.

Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 80. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
