Дорога ведёт нас в Низву, Биркат аль-Мауз и горный регион Джебель Ахдар. Вас ждут форты, старинные кварталы и финиковые рощи. За один день вы погрузитесь в культуру центрального Омана и прикоснётесь к живой истории. Услышите, что такое фаладжи и почему они стали объектом ЮНЕСКО. А ещё выясните, как оманцы обороняли город, избегая лишнего кровопролития.

Описание экскурсии

Низва — культурное наследие Омана

Легендарный город, бывшая столица и духовный центр султаната. Вас ждёт величественный форт с его круглой башней 17 века, откуда открывается вид на старый город и пальмовые рощи. Мы прогуляемся по рынку, где кипит жизнь: ароматы специй, серебряные украшения, ханджары, финики и ритм восточного базара.

Биркат аль-Мауз — деревня среди финиковых садов

Старинное селение у подножия гор. Вы пройдёте по узким улочкам заброшенного квартала, увидите древнюю ирригационную систему фаладжи, по которой вода поступает к оазису, и насладитесь прогулкой среди зелёных финиковых рощ.

Джебель Ахдар — оазис прохлады и красоты

Регион известен как Зелёные горы и находится на высоте более 2000 метров. Здесь воздух становится свежим и прохладным, а панорамы — завораживающими. Вы посетите смотровые площадки с видом на террасные фермы, где выращивают гранаты, розы и персики, и увидите земли, которые местные жители веками обрабатывали вручную.

Вы узнаете:

как здесь зарождались образование, торговля и ремесло

почему форт был символом власти и мудрости правителей

как строили круглую башню и почему внутри появились тайные ходы и ловушки

зачем торговцы до сих пор приезжают на пятничный рынок

как серебряные украшения и кинжалы-ханджары стали символом оманского достоинства

почему земли в горах Джебель Ахдар считаются благословенными

как из лепестков делают знаменитую оманскую розовую воду

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Маската

10:00 — прибытие в Низву

10:00–12:00 — прогулка по рынку и форту

12:00–13:00 — обед в местном ресторане (включён в стоимость)

13:00–13:30 — переезд в Биркат аль-Мауз

13:30–14:00 — прогулка по заброшенной деревне

14:00–15:00 — подъём в горы Джебель Ахдар

15:00–15:40 — прогулка по смотровым площадкам

15:40–18:00 — возвращение в Маскат

Организационные детали