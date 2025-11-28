Отправиться из Маската к древним городам и горным панорамам
Дорога ведёт нас в Низву, Биркат аль-Мауз и горный регион Джебель Ахдар. Вас ждут форты, старинные кварталы и финиковые рощи. За один день вы погрузитесь в культуру центрального Омана и прикоснётесь к живой истории. Услышите, что такое фаладжи и почему они стали объектом ЮНЕСКО. А ещё выясните, как оманцы обороняли город, избегая лишнего кровопролития.
Низва — культурное наследие Омана
Легендарный город, бывшая столица и духовный центр султаната. Вас ждёт величественный форт с его круглой башней 17 века, откуда открывается вид на старый город и пальмовые рощи. Мы прогуляемся по рынку, где кипит жизнь: ароматы специй, серебряные украшения, ханджары, финики и ритм восточного базара.
Биркат аль-Мауз — деревня среди финиковых садов
Старинное селение у подножия гор. Вы пройдёте по узким улочкам заброшенного квартала, увидите древнюю ирригационную систему фаладжи, по которой вода поступает к оазису, и насладитесь прогулкой среди зелёных финиковых рощ.
Джебель Ахдар — оазис прохлады и красоты
Регион известен как Зелёные горы и находится на высоте более 2000 метров. Здесь воздух становится свежим и прохладным, а панорамы — завораживающими. Вы посетите смотровые площадки с видом на террасные фермы, где выращивают гранаты, розы и персики, и увидите земли, которые местные жители веками обрабатывали вручную.
Вы узнаете:
как здесь зарождались образование, торговля и ремесло
почему форт был символом власти и мудрости правителей
как строили круглую башню и почему внутри появились тайные ходы и ловушки
зачем торговцы до сих пор приезжают на пятничный рынок
как серебряные украшения и кинжалы-ханджары стали символом оманского достоинства
почему земли в горах Джебель Ахдар считаются благословенными
как из лепестков делают знаменитую оманскую розовую воду
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Маската 10:00 — прибытие в Низву 10:00–12:00 — прогулка по рынку и форту 12:00–13:00 — обед в местном ресторане (включён в стоимость) 13:00–13:30 — переезд в Биркат аль-Мауз 13:30–14:00 — прогулка по заброшенной деревне 14:00–15:00 — подъём в горы Джебель Ахдар 15:00–15:40 — прогулка по смотровым площадкам 15:40–18:00 — возвращение в Маскат
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером (Toyota Fortuner или подобном), в салоне будет прохладная питьевая вода в бутылках
По маршруту предусмотрен обед в уютном местном кафе — он включён в стоимость
Дополнительные расходы: билеты в форт Низвы — 5 оманских риалов за чел. ($13)
Выбирайте лёгкую, но закрытую одежду, прикрывающую плечи и колени. В горах воздух заметно свежее, возьмите с собой тёплую кофту
С вами будет гид-водитель из нашей команды
Надя — ваша команда гидов в Маскате
Я ваш гид в Омане. С любовью покажу удивительный Оман — страну гор, оазисов, древних крепостей и бескрайней пустыни. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность
поделиться тем, что я искренне люблю.
Я провела множество экскурсий и знаю, где встречать лучший рассвет в горах Джебель-Шамс, когда вода в Вади-Шаб становится особенно прозрачной и где готовят самый ароматный кофе по-омански.
Мои маршруты всегда продуманы до мелочей: комфорт, интересные остановки, лучшие виды и немного вдохновения, чтобы каждый день путешествия стал для вас особенным.
Я хочу, чтобы вы не просто посмотрели Оман, а почувствовали его атмосферу, спокойствие, гостеприимство и ту самую магию Востока, которую невозможно забыть.