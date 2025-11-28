Мои заказы

Низва и Джебель Ахдар - сердце горного Омана

Отправиться из Маската к древним городам и горным панорамам
Дорога ведёт нас в Низву, Биркат аль-Мауз и горный регион Джебель Ахдар. Вас ждут форты, старинные кварталы и финиковые рощи. За один день вы погрузитесь в культуру центрального Омана и прикоснётесь к живой истории. Услышите, что такое фаладжи и почему они стали объектом ЮНЕСКО. А ещё выясните, как оманцы обороняли город, избегая лишнего кровопролития.
Описание экскурсии

Низва — культурное наследие Омана

Легендарный город, бывшая столица и духовный центр султаната. Вас ждёт величественный форт с его круглой башней 17 века, откуда открывается вид на старый город и пальмовые рощи. Мы прогуляемся по рынку, где кипит жизнь: ароматы специй, серебряные украшения, ханджары, финики и ритм восточного базара.

Биркат аль-Мауз — деревня среди финиковых садов

Старинное селение у подножия гор. Вы пройдёте по узким улочкам заброшенного квартала, увидите древнюю ирригационную систему фаладжи, по которой вода поступает к оазису, и насладитесь прогулкой среди зелёных финиковых рощ.

Джебель Ахдар — оазис прохлады и красоты

Регион известен как Зелёные горы и находится на высоте более 2000 метров. Здесь воздух становится свежим и прохладным, а панорамы — завораживающими. Вы посетите смотровые площадки с видом на террасные фермы, где выращивают гранаты, розы и персики, и увидите земли, которые местные жители веками обрабатывали вручную.

Вы узнаете:

  • как здесь зарождались образование, торговля и ремесло
  • почему форт был символом власти и мудрости правителей
  • как строили круглую башню и почему внутри появились тайные ходы и ловушки
  • зачем торговцы до сих пор приезжают на пятничный рынок
  • как серебряные украшения и кинжалы-ханджары стали символом оманского достоинства
  • почему земли в горах Джебель Ахдар считаются благословенными
  • как из лепестков делают знаменитую оманскую розовую воду

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Маската
10:00 — прибытие в Низву
10:00–12:00 — прогулка по рынку и форту
12:00–13:00 — обед в местном ресторане (включён в стоимость)
13:00–13:30 — переезд в Биркат аль-Мауз
13:30–14:00 — прогулка по заброшенной деревне
14:00–15:00 — подъём в горы Джебель Ахдар
15:00–15:40 — прогулка по смотровым площадкам
15:40–18:00 — возвращение в Маскат

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером (Toyota Fortuner или подобном), в салоне будет прохладная питьевая вода в бутылках
  • По маршруту предусмотрен обед в уютном местном кафе — он включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в форт Низвы — 5 оманских риалов за чел. ($13)
  • Выбирайте лёгкую, но закрытую одежду, прикрывающую плечи и колени. В горах воздух заметно свежее, возьмите с собой тёплую кофту
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя
Надя — ваша команда гидов в Маскате
Я ваш гид в Омане. С любовью покажу удивительный Оман — страну гор, оазисов, древних крепостей и бескрайней пустыни. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность
читать дальше

поделиться тем, что я искренне люблю. Я провела множество экскурсий и знаю, где встречать лучший рассвет в горах Джебель-Шамс, когда вода в Вади-Шаб становится особенно прозрачной и где готовят самый ароматный кофе по-омански. Мои маршруты всегда продуманы до мелочей: комфорт, интересные остановки, лучшие виды и немного вдохновения, чтобы каждый день путешествия стал для вас особенным. Я хочу, чтобы вы не просто посмотрели Оман, а почувствовали его атмосферу, спокойствие, гостеприимство и ту самую магию Востока, которую невозможно забыть.

