Экскурсии проходящие только летом в Маскате

Найдено 27 экскурсий в категории «Летние» в Маскате на русском языке, цены от $50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
Маскат. Главное в городе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
242$218 за всё до 6 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
10 июня в 08:30
10 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Маската
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Маскат - восточная сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Один день в Гранд-Каньоне и Низве: экскурсия по историческим местам Омана
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид: Индивидуальная экскурсия в Маскате
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
34 отзыва
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
$57 за человека
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
Мини-группа
4 часа
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Выгодный трансфер в Маскате
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Маскате с русскоговорящим водителем
Встреча в аэропорту Маската, помощь с багажом и комфортная поездка по городу с русскоговорящим водителем. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь путешествием
Завтра в 06:00
10 июня в 00:00
$80 за человека
Поездка на джипе по пустыне Вахиба
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$570 за всё до 6 чел.
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Завтра в 04:00
10 июня в 00:30
$50 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Маскат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Вечерний Маскат
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.
Сокровища Омана (из Маската на авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
$150 за человека
В портовый Сур из Маската
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: у вашего отеля или в порту
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$630 за всё до 4 чел.
Город Низва, пещера Аль-Хута и крепость Бахла: из Маската на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие в Низву, Аль-Хуту и Бахлу на машине из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
10 июня в 16:00
17 июня в 08:00
$550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Маскат - восточная сказка
    Великолепная экскурсия! все понравилось
  • N
    Nikita
    18 мая 2024
    Магия вечернего Маската
    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
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    в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке будет много людей! Мне не повезло, у меня была доступна только пятница, но Юлия элегантно выкрутилась все равно. Да и вообще если вы про «слушать», а не фоткать все подряд, то и пятница подойдет!! Вообще я был удивлен, Оман меня поразил и во многом благодаря гиду! Смело берите эту экскурсию! Оман ждет

    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость
  • Л
    Людмила
    16 мая 2024
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные
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    достопримечательности города: мечеть Султана Кабуса, набережную города с колоритным рынком, музей и Королевский дворец. Было очень интересно, грамотно спланирован маршрут, оказан наитеплейший прием. После экскурсии Зарина рекомендовала отличное место для обеда и прогулку по современному кварталу города, где нам тоже очень понравилось. Спасибо большое Зарине!

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
    Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
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    даже не все успели, что планировали - оставили на следующую поездку)) Обязательно вернёмся ещё и с удовольствием продолжим знакомство с прекрасным Оманом!

  • Y
    Yulia
    12 мая 2024
    Маскат. Главное в городе
    Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.
    Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
    Посетили оазис и пустыню. Маршрут составлен грамотно, сначала посетили оазис, было приятно окунуться в его прохладные воды в жару, переезд
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    от оазиса до пустыни был легким в компании Данилы, который рассказывал нам о пустыни и образе жизни ее обитателей. Данила прекрасный гид, внимательный к нуждам и потребностям туристов, готовый прийти на помощь, ответить на любой интересующий вопрос.

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
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    каньон. По пути заехали в старую заброшенную деревню (которой 450 лет), пообедали в красивейшем месте с видом на каньон, увидели как делают старым способом розовую воду. Вел экскурсию прекрасный гид Георгий, очень добродушный, вежливый и знающий молодой человек и Джамал, он оманец с прекрасным чувством юмора и желанием показать красивейшие и интересные места своей страны. Благодарю за интереснейший день!

  • Д
    Дмитрий
    8 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличные локации и рассказ Амаль!
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Маскат. Главное в городе
    Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  2. Визитные карточки чарующего Маската
  3. Маскат. Главное в городе
  4. Маскат. Большая история неизвестного города
  5. Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Какие места ещё посмотреть в Маскате
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Летние" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 50 до 630 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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