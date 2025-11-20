Приглашаю в путешествие, которое раскрывает душу Омана. Вы пройдёте путь от мощных стен средневекового форта и шумного восточного рынка до тенистых оазисов. А затем подниметесь к вершинам Зелёной горы, где выращивают финики, гранаты и персики. И увидите старинные инженерные сооружения, которые питают сады и приносят жизнь в горы.
Описание экскурсии
Низва — ворота в историю Омана
Этот город веками был сердцем духовной и культурной жизни султаната.
- Вы посетите знаменитый форт с величественной круглой башней 17 века
- Полюбуетесь Старым городом и бескрайними финиковыми рощами со смотровой
- Загляните на шумный рынок и рассмотрите пряности, серебряные украшения и ханджары, которые передаются из поколения в поколение
- Услышите, почему Низву называют «душой Омана», как строились её мощные стены и какие тайные ходы скрываются в башне форта
Биркат Аль Мауз — деревня у подножия гор
Мы побываем в очаровательном селении, которое утопает в зелени финиковых садов.
- Вы пройдётесь по узким улочкам старого квартала
- Увидите древнюю систему фаладжей — водных каналов, по которым вода веками течёт из гор к оазисам
Джебель Ахдар — прохлада и вдохновение в «зелёных горах»
На высоте более 2000 метров воздух становится прохладным, а виды — захватывающими.
- Вы полюбуетесь террасными фермами, где выращивают розы, гранаты и персики
- Узнаете о жизни горных жителей и о том, как весной весь хребет расцветает ароматом розовых лепестков, из которых создают знаменитую оманскую розовую воду
- Поймёте, почему Джебель Ахдар называют благословенной землёй
Ориентировочный тайминг поездки:
7:30–8:30 — сбор группы по отелям
8:30 — выезд из Маската
10:30 — прибытие в Низву
10:30–12:30 — экскурсия по рынку и форту в Низве
12:30–13:30 — обед в местном ресторане
13:30–14:00 — трансфер в Биркат Аль Муз
14:00–14:30 — прогулка по заброшенной деревне
14:30–15:30 — трансфер в горы Джебель Акхдар
15:30–16:10 — прогулка по обзорным площадкам в горах
16:10–18:30 — возвращение в Маскат
Организационные детали
- Поездка проходит на полноприводном джипе Toyota Fortuner или подобном
- Обед входит в стоимость. Питьевая вода также предоставляется бесплатно на протяжении всей поездки
- Дополнительно оплачиваются билеты в форт Низвы — 5 оманских риалов за чел. ($13)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Надя — ваш гид в Маскате
Я ваш гид в Омане. С любовью покажу удивительный Оман — страну гор, оазисов, древних крепостей и бескрайней пустыни. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность
