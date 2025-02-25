Мои заказы

Город-оазис: в Низву - из Маската

Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий
Низва, бывшая столица Омана, приглашает вас в путешествие по своей истории и культуре.

В рамках экскурсии вы посетите средневековый форт, прогуляетесь по рынку, где можно найти уникальные товары, и узнаете о
системе орошения Дарис.

Также вы отправитесь на горное плато Джебель-Ахдар, чтобы насладиться потрясающими видами и свежим воздухом. Завершите день традиционным оманским обедом, который оставит приятные впечатления. Этот тур - отличная возможность погрузиться в культуру и природу Омана

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение средневекового форта
  • 🛍️ Шопинг на городском рынке
  • 💧 Знакомство с каналом Дарис
  • ⛰️ Прогулка по Джебель-Ахдар
  • 🍽️ Оманский обед включён

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Низвы - с октября по март. В это время комфортные условия для прогулок по городу и горам, а также для наслаждения видами и культурными достопримечательностями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Форт Низва
  • Городской рынок
  • Оросительный канал Дарис
  • Горное плато Джебель-Ахдар

Описание экскурсии

Форт Низва. Здесь сохранились архитектурные памятники, возведённые в Средневековье для защиты государства от португальцев и персов. Мы поднимемся на крепостную стену, откуда открывается живописный вид на город и окружающий его оазис. И поговорим об истории форта, связанной с постоянными завоеваниями.

Городской рынок, где можно купить всё — от продуктов и сувениров до кинжалов и коз.

Оросительный канал Дарис — самый крупный в Омане. Вы узнаете, когда он был возведён и откуда в него поступает вода.

Горное плато Джебель-Ахдар («Зелёная гора»). После прогулки по Старому городу мы отправимся в горы. Комплекс расположен на высоте 3000 метров над уровнем моря — на вершине утёса. Вы прогуляетесь вдоль ущелья, вдохнёте полной грудью свежий горный воздух и насладитесь видами.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG MG RX8. Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону
  • В стоимость включено: трансфер, перекус
  • Отдельно оплачивается билет в форт Низвы — $13 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок. Приготовьтесь к незабываемому путешествию!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Людмила
Людмила
25 фев 2025
Не первый раз путешествую по Оману и покупаю экскурсии у гида Хайтама. И ни разу об этом не пожалела. Хайтам всегда знает ответы на все вопросы об Омане. Он очень
внимательный гид. В Низве была первый раз, крепость очень понравилась, прогулялись по рынку, посмотрели, как устроены оросительные каналы в Омане. И конечно горы- это просто потрясающе! Всем рекомендую гида и экскурсию!

