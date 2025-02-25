Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий
Низва, бывшая столица Омана, приглашает вас в путешествие по своей истории и культуре.
В рамках экскурсии вы посетите средневековый форт, прогуляетесь по рынку, где можно найти уникальные товары, и узнаете о читать дальше
системе орошения Дарис.
Также вы отправитесь на горное плато Джебель-Ахдар, чтобы насладиться потрясающими видами и свежим воздухом. Завершите день традиционным оманским обедом, который оставит приятные впечатления. Этот тур - отличная возможность погрузиться в культуру и природу Омана
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение средневекового форта
🛍️ Шопинг на городском рынке
💧 Знакомство с каналом Дарис
⛰️ Прогулка по Джебель-Ахдар
🍽️ Оманский обед включён
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Низвы - с октября по март. В это время комфортные условия для прогулок по городу и горам, а также для наслаждения видами и культурными достопримечательностями.
Форт Низва. Здесь сохранились архитектурные памятники, возведённые в Средневековье для защиты государства от португальцев и персов. Мы поднимемся на крепостную стену, откуда открывается живописный вид на город и окружающий его оазис. И поговорим об истории форта, связанной с постоянными завоеваниями.
Городской рынок, где можно купить всё — от продуктов и сувениров до кинжалов и коз.
Оросительный канал Дарис — самый крупный в Омане. Вы узнаете, когда он был возведён и откуда в него поступает вода.
Горное плато Джебель-Ахдар («Зелёная гора»). После прогулки по Старому городу мы отправимся в горы. Комплекс расположен на высоте 3000 метров над уровнем моря — на вершине утёса. Вы прогуляетесь вдоль ущелья, вдохнёте полной грудью свежий горный воздух и насладитесь видами.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG MG RX8. Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону
В стоимость включено: трансфер, перекус
Отдельно оплачивается билет в форт Низвы — $13 с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле!
Мои корни уходят глубоко в историю читать дальше
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок.
Приготовьтесь к незабываемому путешествию!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Людмила
25 фев 2025
Не первый раз путешествую по Оману и покупаю экскурсии у гида Хайтама. И ни разу об этом не пожалела. Хайтам всегда знает ответы на все вопросы об Омане. Он очень читать дальше
внимательный гид. В Низве была первый раз, крепость очень понравилась, прогулялись по рынку, посмотрели, как устроены оросительные каналы в Омане. И конечно горы- это просто потрясающе! Всем рекомендую гида и экскурсию!