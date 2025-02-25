Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Низвы - с октября по март. В это время комфортные условия для прогулок по городу и горам, а также для наслаждения видами и культурными достопримечательностями.

Низва, бывшая столица Омана, приглашает вас в путешествие по своей истории и культуре.В рамках экскурсии вы посетите средневековый форт, прогуляетесь по рынку, где можно найти уникальные товары, и узнаете о

системе орошения Дарис. Также вы отправитесь на горное плато Джебель-Ахдар, чтобы насладиться потрясающими видами и свежим воздухом. Завершите день традиционным оманским обедом, который оставит приятные впечатления. Этот тур - отличная возможность погрузиться в культуру и природу Омана

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Форт Низва. Здесь сохранились архитектурные памятники, возведённые в Средневековье для защиты государства от португальцев и персов. Мы поднимемся на крепостную стену, откуда открывается живописный вид на город и окружающий его оазис. И поговорим об истории форта, связанной с постоянными завоеваниями.

Городской рынок, где можно купить всё — от продуктов и сувениров до кинжалов и коз.

Оросительный канал Дарис — самый крупный в Омане. Вы узнаете, когда он был возведён и откуда в него поступает вода.

Горное плато Джебель-Ахдар («Зелёная гора»). После прогулки по Старому городу мы отправимся в горы. Комплекс расположен на высоте 3000 метров над уровнем моря — на вершине утёса. Вы прогуляетесь вдоль ущелья, вдохнёте полной грудью свежий горный воздух и насладитесь видами.

Организационные детали