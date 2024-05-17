1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
«На моторной лодке вы переправитесь через водоем с кристальной бирюзовой водой, после чего будет получасовой хайкинг по живописному ущелью, вдоль крутых скал, фруктовых плантаций и природных бассейнов»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
«Природные пейзажи и возможность освежиться в оазисе подарят незабываемые впечатления»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
«Вы насладитесь её пейзажами и искупаетесь в природных бассейнах с лазурной водой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«После прогулки по Низве отправимся в горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Один день в Гранд-Каньоне и Низве: экскурсия по историческим местам Омана
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«Мы приготовили для вас насыщенный однодневный джип-тур, раскрывающий богатую историю Омана и его фантастические пейзажи»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид: Индивидуальная экскурсия в Маскате
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
«Вы увидите природные бассейны, заполненные изумрудной водой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам интересные в историческом, архитектурном и культурном плане места города, а также отвезём в уникальный уголок посреди каменной пустыни — каньон Вади Шаб, который встретит вас природными бассейнами, скалами и пещерами»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
«Вы насладитесь невероятной природой здешних мест и изучите подводный мир, плавая с маской и трубкой»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: у вашего отеля
«Прибыв в долину Вади Бани Халид, вы откроете для себя потрясающий оазис и освежитесь в природных бассейнах с кристально чистой лазурной водой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
«Путь до роскошной природной локации — долины Вади Шаб — займёт около 1,5 часов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательная экскурсия по Низве и Аль-Джабель Аль-Ахдар
Погрузитесь в атмосферу Низвы, одного из старейших городов Омана, и насладитесь красотой горы Аль-Джабель Аль-Ахдар с её террасными садами
Начало: Заберем вас из отеля/порта
«Историческая Низва и красоты горы Аль-Джабель Аль-Ахдар»
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
$490 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
«Вы насладитесь свежим горным воздухом и погуляете по живописным тропам»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
«Биммах Синкхол — природный колодец с лазурным озером»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
10 часов
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: у вашего отеля или в порту
«Далее из Сура уедем в природный уголок, известный как «черепаший рай»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Это самая высокая точка Омана, откуда открываются потрясающие виды на горные массивы и каньоны»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$630 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
- ИИрина10 мая 2024Посетили оазис и пустыню. Маршрут составлен грамотно, сначала посетили оазис, было приятно окунуться в его прохладные воды в жару, переезд
- ЮЮлия9 мая 2024Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
- ККарина1 мая 2024Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
- ННикита1 мая 2024Отличная экскурсия на целый день. Огромная благодарность Даниле за поездку и интересный рассказ об Омане. Воды в оазисе невероятно тёплые
- ННикита26 апреля 2024Нашу экскурсию вели Георгий и Джамал, в дополнение к форту и волшебным горам нам показали невероятно аутентичный животный рынок, угостили
- ААнастасия24 апреля 2024Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день до поездки. Из-за праздника
- ККонстантин24 апреля 2024У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
- ТТатьяна11 апреля 2024Экскурсия и гид Данила очень понравились. Данила очень доброжелательный, шел на встречу всем нашим пожеланиям. Много знает и про историю
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Природа и пейзажи»
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