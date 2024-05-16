Однодневные – экскурсии в Маскате

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Маскате на русском языке, цены от $150, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
На машине
скидка
5%
36 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 11:00
6 авг в 06:00
400$380 за всё до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
На машине
На микроавтобусе
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни: групповая экскурсия в Маскате
Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
    Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
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    даже не все успели, что планировали - оставили на следующую поездку)) Обязательно вернёмся ещё и с удовольствием продолжим знакомство с прекрасным Оманом!

  • К
    Карина
    1 мая 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
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    комфортно доехали до места, еще было немного туристов. Сама локация просто великолепная, удивило, что можно оставить вещи in the middle og nowhere и вернуться к ним в целости и сохранности. У нас был гид Вадим, на протяжении всей экскурсии рассказывал об Омане, местной культуре, тому, как живут приезжие в этой стране. Всё было супер, даже прыгали в гроте, Вадим с каждым из нас по разу) Экскурсию и организатора очень рекомендую.

  • К
    Константин
    24 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
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    реально лучший способ потратить 1 день своего путешествия. Комфортный автомобиль. Русский гид, которому хорошо известны дежурные вопросы соотечественников) Очень хороший маршрут. Без преувеличения уникальный. Мы прошли по красивому ущелью. Проплыли по леденящему душу "секретному" пути в пещеру с водопадом. Хотелось провести на этом маршруте хотябы на час больше.

  • Т
    Таня
    2 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  2. Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
  3. Золотые дюны и рай посреди пустыни
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Старый город
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2024
Сейчас в Маскате в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 37 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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