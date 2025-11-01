читать дальше

Tipster. Я уже посетил достаточно разных стран и знаю, как важно найти качественные услуги от организатора. В данном случае хочу отметить удобство выбора - зашёл на сайт, отметил то, что интересно, забронировал дату (я заказал буквально на следующий день), внести предоплату и подтвердить заказ. Далее со мной связался представитель фирмы в Ватсапп, подтвердил заказ, уточнил название отеля, дал информацию о том, что нужно взять с собой. Ближе к вечеру написал уже непосредственно гид, оманец по имени Fahad, уточнил время, когда заедет завтра утром. Утром в точно назначенное время он был уже в холле отеля, прошли к авто - это был внедорожник Nissan X-Trail. Там уже сидел один турист, тоже русский. Заехали ещё в один отель за дамой из Австралии и в этом составе двинулись на юг страны, к Низве. В пути около двух часов. Поскольку английским я владею сносно, то гида понимал без проблем. Если нужна именно русскоязычная экскурсия, нужно заранее уточнить у организаторов при заказе, она бывает в определенные дни. Мы же здесь все прекрасно понимали друг друга, гид много рассказывал о тех местах, где мы побывали. В Низве осмотрели рынок и форт. В форте дают время для самостоятельной прогулки. Билеты оплачиваются отдельно - 5 риалов. После Низвы заехали в ресторан йеменской кухни на обед (включен в стоимость). Затем двинулись в горы, постепенно набрали высоту 3018 метров - гора Джебель-Самс, самая высокая точка Омана. Потом спустились к так называемому Гранд-каньону - достаточно живописному ущелью с прекрасными видами. Дали время погулять и пофоткать окрестности. И уже после этого обратным маршрутом спускается с гор и движемся в сторону Маската, куда прибываем около 18-00. Экскурсия насыщенная. Познавательно. Рекомендую к посещению.