Путешествие из Маската к крепости Низва и горам - это уникальная возможность увидеть культурное наследие Омана. В Низве можно ощутить атмосферу восточного рынка и посетить средневековый форт. По пятницам здесь
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная крепость Низвы
- 🛍️ Традиционный восточный рынок
- 🐐 Животный рынок по пятницам
- 🌄 Величественные горы Джебель-Ахдар
- 🌞 Панорамы Джебель-Шамс
- 🚶 Захватывающие горные тропы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения крепости Низва и горных маршрутов - с октября по апрель. В эти месяцы условия наиболее комфортны для изучения исторических и природных достопримечательностей, что делает поездку более приятной и насыщенной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Низвы
- Восточный рынок
- Животный рынок
- Горы Джебель-Ахдар
- Горы Джебель-Шамс
Описание экскурсии
Начнём наше путешествие с древнего города Низва, где вы погрузитесь в атмосферу традиционного восточного рынка и посетите величественный средневековый форт. Если ваш визит выпадет на пятницу, вы сможете увидеть уникальный животный рынок, где местные жители торгуют козами, овцами и другими домашними животными.
После Низвы мы отправимся в горы, где в зависимости от дня недели вас ждёт один из захватывающих маршрутов:
- Селение Биркат Аль-Муз и горы Джебель-Ахдар — живописная деревня с глинобитными домами, пальмовыми садами и древними системами орошения фаладж. Рядом — панорамные виды на каньоны и террасные сады, где выращивают гранаты, розы и виноград.
- Горы Джебель-Шамс («Гора Солнца») — самая высокая точка Омана, привлекающая путешественников потрясающими панорамами и драматическими ландшафтами.
Организационные детали
- Входные билеты в форт Низвы не включены в стоимость экскурсии (5 риал с человека)
- Расписание экскурсий:
— Низва, Биркат-Аль-Муз и горы Джебель-Ахдар — вторник, среда, пятница, воскресенье
— Низва и горы Джебель-Шамс — понедельник, четверг, суббота
- Сопровождать вас в поездке будет один из англоговорящих гидов-водителей нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
О
Ольга
1 ноя 2025
Мухаммед был очень внимателен и давал всю интересующую информацию, особенно понравился рассказ о жизни в деревнях, к слову он там родился.
А
Александра
19 окт 2025
Очень содержательная и познавательная экскурсия. Выражаем благодарность Павлу: он сделал наш день в Омане очень насыщенным, интересным, увлекательным. Обязательно вернемся в эту замечательную страну - есть места, которые обязательны к посещению!
Алексей
18 окт 2025
По приезду в Оман выбирал из разных предложений в интернете, хотелось найти несколько интересных экскурсий, которые помогли бы узнать о стране и увидеть ее поближе. Выбор пал на предложение от
Y
Yury
27 сен 2025
Отличное путешествие, один из лучших дней в Омане. Большое спасибо гиду (зовут Hamood) за его работу и подаренное настроение. Узнали много о культуре и традициях, познакомились с кухней.
О
Ольга
15 мая 2025
Здравствуйте. Поездка прошла замечательно. Гид был местный. Очень дружелюбный, с юмором)) ещё была дама из России и мексиканец из Америки. Говорила на английском. Мой уровень А1. Почти всё было понятно
A
Aleksei
14 мая 2025
Экскурсия понравилась в целом. В Низве посмотрели форт и базар, красиво и интересно, но ждал почему-то большего. . На аукцион животных не попали, т. к. были не в пятницу. На горе Джебель-Шамс очень захватывающе, не зря выбрали ее из 2 вариантов)
О
Оксана
2 мая 2025
Интересный маршрут! подъем и спуск довольно комфортные. Профессионализм водителя дал нам возможность любоваться восхитительными видами, а не переживать за дорогу! В Низве отличный финиковый шопинг. Тур был организован в короткие сроки, все прошло очень чётко и без каких-либо накладок, организаторы помогли с оплатой русской картой. Рекомендую к поездке!
И
Ирина
23 мар 2025
Хороший гид, уверенный водитель.
