Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам

Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Путешествие из Маската к крепости Низва и горам - это уникальная возможность увидеть культурное наследие Омана. В Низве можно ощутить атмосферу восточного рынка и посетить средневековый форт. По пятницам здесь
проходит животный рынок. Далее путь лежит в горы, где открываются потрясающие виды.

Выбор маршрута зависит от дня недели: Биркат Аль-Муз с его террасными садами или Джебель-Шамс с драматическими ландшафтами. Каждый из маршрутов дарит незабываемые впечатления и открывает новые горизонты

4.9
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная крепость Низвы
  • 🛍️ Традиционный восточный рынок
  • 🐐 Животный рынок по пятницам
  • 🌄 Величественные горы Джебель-Ахдар
  • 🌞 Панорамы Джебель-Шамс
  • 🚶 Захватывающие горные тропы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения крепости Низва и горных маршрутов - с октября по апрель. В эти месяцы условия наиболее комфортны для изучения исторических и природных достопримечательностей, что делает поездку более приятной и насыщенной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам© Илья
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам© Илья
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам© Илья
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 06:00, 08:00

Что можно увидеть

  • Крепость Низвы
  • Восточный рынок
  • Животный рынок
  • Горы Джебель-Ахдар
  • Горы Джебель-Шамс

Описание экскурсии

Начнём наше путешествие с древнего города Низва, где вы погрузитесь в атмосферу традиционного восточного рынка и посетите величественный средневековый форт. Если ваш визит выпадет на пятницу, вы сможете увидеть уникальный животный рынок, где местные жители торгуют козами, овцами и другими домашними животными.

После Низвы мы отправимся в горы, где в зависимости от дня недели вас ждёт один из захватывающих маршрутов:

  • Селение Биркат Аль-Муз и горы Джебель-Ахдар — живописная деревня с глинобитными домами, пальмовыми садами и древними системами орошения фаладж. Рядом — панорамные виды на каньоны и террасные сады, где выращивают гранаты, розы и виноград.
  • Горы Джебель-Шамс («Гора Солнца») — самая высокая точка Омана, привлекающая путешественников потрясающими панорамами и драматическими ландшафтами.

Организационные детали

  • Входные билеты в форт Низвы не включены в стоимость экскурсии (5 риал с человека)
  • Расписание экскурсий:
    — Низва, Биркат-Аль-Муз и горы Джебель-Ахдар — вторник, среда, пятница, воскресенье
    — Низва и горы Джебель-Шамс — понедельник, четверг, суббота
  • Сопровождать вас в поездке будет один из англоговорящих гидов-водителей нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
О
Ольга
1 ноя 2025
Мухаммед был очень внимателен и давал всю интересующую информацию, особенно понравился рассказ о жизни в деревнях, к слову он там родился.
Захватывающие виды, спасибо, рекомендую.
А
Александра
19 окт 2025
Очень содержательная и познавательная экскурсия. Выражаем благодарность Павлу: он сделал наш день в Омане очень насыщенным, интересным, увлекательным. Обязательно вернемся в эту замечательную страну - есть места, которые обязательны к посещению!
Алексей
Алексей
18 окт 2025
По приезду в Оман выбирал из разных предложений в интернете, хотелось найти несколько интересных экскурсий, которые помогли бы узнать о стране и увидеть ее поближе. Выбор пал на предложение от
Tipster. Я уже посетил достаточно разных стран и знаю, как важно найти качественные услуги от организатора. В данном случае хочу отметить удобство выбора - зашёл на сайт, отметил то, что интересно, забронировал дату (я заказал буквально на следующий день), внести предоплату и подтвердить заказ. Далее со мной связался представитель фирмы в Ватсапп, подтвердил заказ, уточнил название отеля, дал информацию о том, что нужно взять с собой. Ближе к вечеру написал уже непосредственно гид, оманец по имени Fahad, уточнил время, когда заедет завтра утром. Утром в точно назначенное время он был уже в холле отеля, прошли к авто - это был внедорожник Nissan X-Trail. Там уже сидел один турист, тоже русский. Заехали ещё в один отель за дамой из Австралии и в этом составе двинулись на юг страны, к Низве. В пути около двух часов. Поскольку английским я владею сносно, то гида понимал без проблем. Если нужна именно русскоязычная экскурсия, нужно заранее уточнить у организаторов при заказе, она бывает в определенные дни. Мы же здесь все прекрасно понимали друг друга, гид много рассказывал о тех местах, где мы побывали. В Низве осмотрели рынок и форт. В форте дают время для самостоятельной прогулки. Билеты оплачиваются отдельно - 5 риалов. После Низвы заехали в ресторан йеменской кухни на обед (включен в стоимость). Затем двинулись в горы, постепенно набрали высоту 3018 метров - гора Джебель-Самс, самая высокая точка Омана. Потом спустились к так называемому Гранд-каньону - достаточно живописному ущелью с прекрасными видами. Дали время погулять и пофоткать окрестности. И уже после этого обратным маршрутом спускается с гор и движемся в сторону Маската, куда прибываем около 18-00. Экскурсия насыщенная. Познавательно. Рекомендую к посещению.

Y
Yury
27 сен 2025
Отличное путешествие, один из лучших дней в Омане. Большое спасибо гиду (зовут Hamood) за его работу и подаренное настроение. Узнали много о культуре и традициях, познакомились с кухней.
Машина комфортная, 4
человека разместились вполне свободно. Еда во время ланча - пальчики оближешь. Баранина и верблюжатина божественные. Горы великолепные. Рынки скота, специй, фиников - даже сравнивать со старым рынком в Матрахе не хочется. Рынок для местных. Рынок скота было что-то совсем для меня уникальное, не видел такого раньше. Перед возвращением в Маскат заехали в очень уютную и стильную кофейню.
Организаторам спасибо за быструю и чёткую работу.

О
Ольга
15 мая 2025
Здравствуйте. Поездка прошла замечательно. Гид был местный. Очень дружелюбный, с юмором)) ещё была дама из России и мексиканец из Америки. Говорила на английском. Мой уровень А1. Почти всё было понятно
+ помогал онлайн переводчик🤓 Сначала поехали в Низву, зашли в хороший магазин для покупки фиников, сластей из фиников, орехов и пр. Есть кофе, чат, специи и сувениры. Потом прогулялись по рынку. И далее пошли в музей-форт. Внутри мало экспонатов. Главное - вид сверху на город 😍🤩🤩 супер!
Далее был обед. Вкусно. После чего поехали в горы смотреть террасные сады. Потрясающий вид с высоты 2000 м. Удивительно, что там, действительно, сады🤩🤩🤩 очень понравилось! Ещё сделали остановку на возвышенности полюбоваться финиковой рощей))) красиво и необычно! Со всеми участниками группы нашли общий язык. Было интересно и весело. Забрали из отеля и вернули в отель. В общем, поездка удалась. Рекомендую.

Здравствуйте. Поездка прошла замечательно. Гид был местный. Очень дружелюбный, с юмором)) ещё была дама из России и мексиканец из Америки. Говорила на английском. Мой уровень А1. Почти всё было понятно + помогал онлайн переводчик🤓 Сначала поехали в Низву, зашли в хороший магазин для покупки фиников, сластей из фиников, орехов и пр. Есть кофе, чат, специи и сувениры. Потом прогулялись по рынку. И далее пошли в музей-форт. Внутри мало экспонатов. Главное - вид сверху на город 😍🤩🤩 супер!
Далее был обед. Вкусно. После чего поехали в горы смотреть террасные сады. Потрясающий вид с высоты 2000 м. Удивительно, что там, действительно, сады🤩🤩🤩 очень понравилось! Ещё сделали остановку на возвышенности полюбоваться финиковой рощей))) красиво и необычно! Со всеми участниками группы нашли общий язык. Было интересно и весело. Забрали из отеля и вернули в отель. В общем, поездка удалась. Рекомендую.
A
Aleksei
14 мая 2025
Экскурсия понравилась в целом. В Низве посмотрели форт и базар, красиво и интересно, но ждал почему-то большего. . На аукцион животных не попали, т. к. были не в пятницу. На горе Джебель-Шамс очень захватывающе, не зря выбрали ее из 2 вариантов)
Машина комфортная, все вовремя.
Экскурсия понравилась в целом. В Низве посмотрели форт и базар, красиво и интересно, но ждал почему-то большего. . На аукцион животных не попали, т. к. были не в пятницу. На горе Джебель-Шамс очень захватывающе, не зря выбрали ее из 2 вариантов)
Машина комфортная, все вовремя.
О
Оксана
2 мая 2025
Интересный маршрут! подъем и спуск довольно комфортные. Профессионализм водителя дал нам возможность любоваться восхитительными видами, а не переживать за дорогу! В Низве отличный финиковый шопинг. Тур был организован в короткие сроки, все прошло очень чётко и без каких-либо накладок, организаторы помогли с оплатой русской картой. Рекомендую к поездке!
Интересный маршрут! подъем и спуск довольно комфортные. Профессионализм водителя дал нам возможность любоваться восхитительными видами, а не переживать за дорогу! В Низве отличный финиковый шопинг. Тур был организован в короткие сроки, все прошло очень чётко и без каких-либо накладок, организаторы помогли с оплатой русской картой. Рекомендую к поездке!
И
Ирина
23 мар 2025
Хороший гид, уверенный водитель.
От Низвы ожидала чуть большего, но все равно очень красиво и интересно.
Горы потрясающие.
Посетить данную экскурсию однозначно стоит:)

