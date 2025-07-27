Путешествие в Вади-Шаб предлагает уникальную возможность насладиться кристально чистой водой и величественными горами Омана.
Участники смогут увидеть живописный водопад, скрытый в пещере, и прокатиться на лодке к живописным уголкам оазиса. Экскурсия требует среднего уровня физической подготовки и подходит для любителей активного отдыха. Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания в одном из самых живописных мест Омана
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Кристально чистая вода
- 🏞️ Величественные горы
- 🚶♂️ Увлекательный поход
- 🛶 Прогулка на лодке
- 🌿 Нетронутая природа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Вади-Шаб - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок и плавания. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть слишком высокой, но это время идеально для тех, кто любит тепло и меньшее количество туристов. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Описание экскурсииУникальные природные жемчужины Омана Откройте для себя удивительный оазис Вади-Шаб — одно из немногих мест в Омане, где можно насладиться отдыхом в кристально чистой голубой воде, окружённой величественными горами. Это уникальное природное место славится живописным водопадом, расположенным внутри пещеры. Отправьтесь в поход и насладитесь потрясающей природой Омана. В самом оазисе вы сможете исследовать пещеру с водопадом и, за дополнительную плату, вы можете совершить увлекательную прогулку на лодке на противоположную сторону берега, чтобы полностью погрузиться в атмосферу этого удивительного места. Погрузитесь в атмосферу нетронутой природы Омана и создайте незабываемые воспоминания в одном из самых живописных мест страны! Важная информация:
Ежедневно с 7:00 до 14:00 (время согласовывайте с гидом)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги английского гида
- Питание
Что не входит в цену
- Прогулка на лодке (оплачивается отдельно)
- Трансфер до точки сбора
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Для участия в этом туре требуется средний уровень физической подготовки, поскольку маршрут включает 4-часовую пешую прогулку и плавание
- Экскурсия не подходит для следующих категорий участников: дети младше 8 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, боязнью высоты или в инвалидных креслах
- Необходимо взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, купальный костюм, сменную одежду, солнцезащитный крем, специальную обувь для плавания, наличные деньги для дополнительных расходов и одежду, которую не жалко испачкать во время активного отдыха
- Алкоголь запрещён
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vinay
27 июл 2025
Вади-Шаб был захватывающим и веселым местом. Виды были фантастическими, а переплывать канал вплавь было весело и увлекательно. Мы отлично провели время. Наш гид был великолепен и позаботился о том, чтобы наше путешествие не было скучным. Я бы настоятельно рекомендовал.
Г
Глория
17 июн 2025
Потрясающая поездка с отличным гидом, я наслаждалась его прекрасными историями и знаниями. Настоятельно рекомендую
М
Муштаак
13 июн 2025
Экскурсовод был информативен от начала до конца. Он следил за тем, чтобы мы получали достаточное количество воды, и всю дорогу давал нам советы. Он был внимательным и знающим, отвечал на наши вопросы. Он был терпелив с нами и делал перерывы по мере необходимости. Тур в целом прошел замечательно, и я бы хотел заказать его еще раз.
М
Мария
25 апр 2025
У нас были невероятные впечатления от знакомства с Вади-Шабом в Омане с самым дружелюбным и знающим гидом, который сделал наше приключение поистине уникальным в своем роде. Его дружелюбие, знания и отзывчивый характер действительно улучшили впечатления. Настоятельно рекомендую!
Входит в следующие категории Маската
