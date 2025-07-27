Путешествие в Вади-Шаб предлагает уникальную возможность насладиться кристально чистой водой и величественными горами Омана.



Участники смогут увидеть живописный водопад, скрытый в пещере, и прокатиться на лодке к живописным уголкам оазиса. Экскурсия требует среднего уровня физической подготовки и подходит для любителей активного отдыха. Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания в одном из самых живописных мест Омана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Вади-Шаб - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок и плавания. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть слишком высокой, но это время идеально для тех, кто любит тепло и меньшее количество туристов. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.