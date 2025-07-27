Мои заказы

Экскурсии по пещерам Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Маскате на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана
4 часа
4 отзыва
Групповая
Вади-Шаб и пещерный водопад
Погрузитесь в красоту Вади-Шаб, где вас ждёт кристально чистая вода и захватывающий пещерный водопад среди гор
Начало: R6QX+P53, 17, Tiwi, Oman, Wadi shab overflow parki...
«Это уникальное природное место славится живописным водопадом, расположенным внутри пещеры»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 14:00 (время согласовывайте с гидом)
2 дек в 07:00
3 дек в 07:00
$40 за человека
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
На машине
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Начало: У вашего отеля/аэрапорта
«Пещера с водопадом (по желанию)»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$ за человека
Город Низва, пещера Аль-Хута и крепость Бахла: из Маската на авто
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Низва, Аль-Хута и Бахла: экскурсия из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
«Обед в кафе и билеты в пещеру включены в стоимость»
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vinay
    27 июля 2025
    Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана
    Вади-Шаб был захватывающим и веселым местом. Виды были фантастическими, а переплывать канал вплавь было весело и увлекательно. Мы отлично провели время. Наш гид был великолепен и позаботился о том, чтобы наше путешествие не было скучным. Я бы настоятельно рекомендовал.
  • Г
    Глория
    17 июня 2025
    Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана
    Потрясающая поездка с отличным гидом, я наслаждалась его прекрасными историями и знаниями. Настоятельно рекомендую
  • М
    Муштаак
    13 июня 2025
    Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана
    Экскурсовод был информативен от начала до конца. Он следил за тем, чтобы мы получали достаточное количество воды, и всю дорогу
    читать дальше

    давал нам советы. Он был внимательным и знающим, отвечал на наши вопросы. Он был терпелив с нами и делал перерывы по мере необходимости. Тур в целом прошел замечательно, и я бы хотел заказать его еще раз.

  • М
    Мария
    25 апреля 2025
    Вади-Шаб и пещерный водопад: природные шедевры Омана
    У нас были невероятные впечатления от знакомства с Вади-Шабом в Омане с самым дружелюбным и знающим гидом, который сделал наше приключение поистине уникальным в своем роде. Его дружелюбие, знания и отзывчивый характер действительно улучшили впечатления. Настоятельно рекомендую!

