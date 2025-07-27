Групповая
Вади-Шаб и пещерный водопад
Погрузитесь в красоту Вади-Шаб, где вас ждёт кристально чистая вода и захватывающий пещерный водопад среди гор
Начало: R6QX+P53, 17, Tiwi, Oman, Wadi shab overflow parki...
«Это уникальное природное место славится живописным водопадом, расположенным внутри пещеры»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 14:00 (время согласовывайте с гидом)
2 дек в 07:00
3 дек в 07:00
$40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Начало: У вашего отеля/аэрапорта
«Пещера с водопадом (по желанию)»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Низва, Аль-Хута и Бахла: экскурсия из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
«Обед в кафе и билеты в пещеру включены в стоимость»
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVinay27 июля 2025Вади-Шаб был захватывающим и веселым местом. Виды были фантастическими, а переплывать канал вплавь было весело и увлекательно. Мы отлично провели время. Наш гид был великолепен и позаботился о том, чтобы наше путешествие не было скучным. Я бы настоятельно рекомендовал.
- ГГлория17 июня 2025Потрясающая поездка с отличным гидом, я наслаждалась его прекрасными историями и знаниями. Настоятельно рекомендую
- ММуштаак13 июня 2025Экскурсовод был информативен от начала до конца. Он следил за тем, чтобы мы получали достаточное количество воды, и всю дорогу
- ММария25 апреля 2025У нас были невероятные впечатления от знакомства с Вади-Шабом в Омане с самым дружелюбным и знающим гидом, который сделал наше приключение поистине уникальным в своем роде. Его дружелюбие, знания и отзывчивый характер действительно улучшили впечатления. Настоятельно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Пещеры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в ноябре 2025
Сейчас в Маскате в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пещеры», 4 ⭐ отзыва, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь