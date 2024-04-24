Групповые экскурсии Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Маскате на русском языке, цены от $57. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
34 отзыва
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
$57 за человека
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
Мини-группа
4 часа
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
  • A
    Alexander
    10 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
    читать дальше

    комфортной. Очень понравилась манера рассказа Георгия, кроме глубоких знаний достопримечательностей, культуры и истории Омана и Моската, он делал это легко и с юмором. Экскурсия прошла легко и непренужденно, а для нашего пожелого возраста, это очень важно. С сердечной благодарностью, Александр и Наталья.

  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Все прошло замечательно 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
  2. Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
  3. Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Маскате
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 150. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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