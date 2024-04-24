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Групповая
4 часа
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
$57 за человека
Мини-группа
4 часа
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Мини-группа
8 часов
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 апреля 2024Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
- AAlexander10 апреля 2024Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
- ТТатьяна10 апреля 2024Все прошло замечательно 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 150. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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