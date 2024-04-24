читать дальше комфортной. Очень понравилась манера рассказа Георгия, кроме глубоких знаний достопримечательностей, культуры и истории Омана и Моската, он делал это легко и с юмором. Экскурсия прошла легко и непренужденно, а для нашего пожелого возраста, это очень важно. С сердечной благодарностью, Александр и Наталья.

Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и