Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив Биммах Синкхол и Вади Шаб. Огромный природный колодец с лазурной водой и живописный каньон с речкой и водопадами подарят незабываемые впечатления. Плавание в естественных бассейнах и прогулка по тропам каньона позволят оценить красоту и разнообразие флоры и фауны региона. Узнайте, как природные условия влияют на культуру и быт жителей Омана

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Биммах Синкхол — природный колодец с лазурным озером. Это не просто красиво, это волшебно! Вы по желанию окунётесь в прохладные воды озера и насладитесь солнцем. Я расскажу, как образуются синкхолы и что особенного именно в этом месте.

Вади Шаб — каньон с потрясающими пейзажами, вьющейся среди камней речкой и маленькими водопадами. Здесь всё как в джунглях, только в пустыне! Вы проплывёте на лодке по небольшой реке, прогуляетесь по тропам каньона и искупаетесь, если захотите, в природных бассейнах. Узнаете об эрозии, осадконакоплении и влиянии воды на ландшафт в аридных условиях.

Пещера с водопадом — секретное место в Вади Шаб, до которого можно добраться только вплавь по узкому месту. Это будет маленькое испытание, но оно того стоит!

Организационные детали