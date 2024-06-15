Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив Биммах Синкхол и Вади Шаб.
Огромный природный колодец с лазурной водой и живописный каньон с речкой и водопадами подарят незабываемые впечатления.
Плавание в естественных бассейнах и прогулка по тропам каньона позволят оценить красоту и разнообразие флоры и фауны региона. Узнайте, как природные условия влияют на культуру и быт жителей Омана
Огромный природный колодец с лазурной водой и живописный каньон с речкой и водопадами подарят незабываемые впечатления.
Плавание в естественных бассейнах и прогулка по тропам каньона позволят оценить красоту и разнообразие флоры и фауны региона. Узнайте, как природные условия влияют на культуру и быт жителей Омана
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Окунитесь в прохладные воды Биммах Синкхол
- 🏞 Прогуляйтесь по живописным тропам Вади Шаб
- 🚤 Проплывите на лодке по речке в каньоне
- 🌿 Узнайте о флоре и фауне региона
- 🍽 Насладитесь обедом в ресторане традиционной кухни
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей от 6 лет
Что можно увидеть
- Биммах Синкхол
- Вади Шаб
- Пещера с водопадом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Биммах Синкхол — природный колодец с лазурным озером. Это не просто красиво, это волшебно! Вы по желанию окунётесь в прохладные воды озера и насладитесь солнцем. Я расскажу, как образуются синкхолы и что особенного именно в этом месте.
Вади Шаб — каньон с потрясающими пейзажами, вьющейся среди камней речкой и маленькими водопадами. Здесь всё как в джунглях, только в пустыне! Вы проплывёте на лодке по небольшой реке, прогуляетесь по тропам каньона и искупаетесь, если захотите, в природных бассейнах. Узнаете об эрозии, осадконакоплении и влиянии воды на ландшафт в аридных условиях.
Пещера с водопадом — секретное место в Вади Шаб, до которого можно добраться только вплавь по узкому месту. Это будет маленькое испытание, но оно того стоит!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автомобиле Nissan Patrol (в зависимости от количества путешественников), сопровождение гида, обед в ресторане традиционной кухни
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
в субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Маскате
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я профессиональный гид в Омане. Приглашаю на экскурсии по самым живописным и интересным уголкам этой сказочной страны.Задать вопрос
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