Прогулка по дну каньона Вади Шаб с купанием в природных бассейнах и посещение карстового провала Синкхолл.
В музее Place&People погрузитесь в атмосферу 60-70-х годов
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏞️ Природные красоты
- 🏛️ Исторические места
- 🍽️ Аутентичная кухня
- 📸 Классные фото
- 🎁 Сувениры на память
Что можно увидеть
- Вади Шаб
- Синкхолл
- Музей Place&People
- Матрах
- Дворец султана Аль-Алям
Описание экскурсии
План путешествия
8:00 — стартуем! Забираем вас из вашего отеля, апартаментов или аэропорта и начинаем путешествие.
10:30 — трейл с купанием в Вади Шаб. Погружаемся в красоту оманских вади. Пройдём по дну каньона, освежимся в кристально чистых бассейнах и заплывём в пещеру с водопадом.
14:00 — карстовый провал Синкхолл. Огромная воронка, наполненная бирюзовой водой, впечатляет своим масштабом. Вы не только оцените виды, но и сделаете природный маникюр у местных рыбок.
16:10 — посещение музея Place&People. Здесь представлена реконструкция традиционного оманского дома 60-х и 70-х годов. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, узнаете о быте, ремёслах, обычаях и традициях оманского народа.
16:40 — прогулка по Матраху. После отправимся гулять по городу, который является частью «Большого Маската». Это историческое место, из которого выросла нынешняя столица. Осматривая старинные здания, гуляя по узким улочкам и набережным, вы перенесётесь в прошлое, когда Матрах был важным торговым и культурным центром.
18:20 — Дворцовая площадь Аль-Алям. В Маскате задержимся у резиденции султана Омана. Вы рассмотрите снаружи один из самых величественных памятников города и узнаете о правящей династии.
19:30 — Ужин в ресторане оманской кухни. Вечером вы познакомитесь с культурой и традициями местной кухни. Попробуете аутентичные блюда и ощутите атмосферу оманского гостеприимства.
20:30 — Возвращение в реальность. После дня, наполненного впечатлениями и открытиями, мы вернём вас назад.
Помимо программы выше вас ждут:
- поездка в стиле джип-сафари в пустыню
- комфортная атмосфера путешествия с друзьями
- классные фото и контент
- сувениры для тёплых воспоминаний от нашей команды
Кому понравится, а кому может не подойти
Молодым людям, парам, компаниям друзей, семьям, которые ищут максимально активные, наполненные и интересные маршруты путешествий, где будет мало путешественников, много особенных локаций и новых эмоций.
Организационные детали
В стоимость включено
— сопровождение русскоязычного гида-водителя
— активности по программе
— оборудование для трейла и чаепития
— снеки и напитки
— ужин
— трансфер из любой точки Маската или аэропорта и обратно
Другие детали программы
- Поездка проходит на новых внедорожниках Tank 300
- Мы позаботимся о вашем комфорте, предоставив аквашузы и водонепроницаемые чехлы для телефонов
- Дети с 6 лет, обладающие навыками плавания и ловкостью в преодолении препятствий, могут присоединиться к нашему приключению
- Во время трейла вас будут сопровождать два опытных гида