В этом путешествии вы увидите разнообразные грани Омана.Прогулка по дну каньона Вади Шаб с купанием в природных бассейнах и посещение карстового провала Синкхолл.В музее Place&People погрузитесь в атмосферу 60-70-х годов

и узнаете больше о культуре оманского народа. Прогулка по историческому Матраху, из которого вырос современный Маскат, и осмотр величественного дворца султана Аль-Алям. Вечером ужин в ресторане оманской кухни. Программа включает сопровождение русскоязычного гида, трансфер, ужин и другие активности

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

План путешествия

8:00 — стартуем! Забираем вас из вашего отеля, апартаментов или аэропорта и начинаем путешествие.

10:30 — трейл с купанием в Вади Шаб. Погружаемся в красоту оманских вади. Пройдём по дну каньона, освежимся в кристально чистых бассейнах и заплывём в пещеру с водопадом.

14:00 — карстовый провал Синкхолл. Огромная воронка, наполненная бирюзовой водой, впечатляет своим масштабом. Вы не только оцените виды, но и сделаете природный маникюр у местных рыбок.

16:10 — посещение музея Place&People. Здесь представлена реконструкция традиционного оманского дома 60-х и 70-х годов. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, узнаете о быте, ремёслах, обычаях и традициях оманского народа.

16:40 — прогулка по Матраху. После отправимся гулять по городу, который является частью «Большого Маската». Это историческое место, из которого выросла нынешняя столица. Осматривая старинные здания, гуляя по узким улочкам и набережным, вы перенесётесь в прошлое, когда Матрах был важным торговым и культурным центром.

18:20 — Дворцовая площадь Аль-Алям. В Маскате задержимся у резиденции султана Омана. Вы рассмотрите снаружи один из самых величественных памятников города и узнаете о правящей династии.

19:30 — Ужин в ресторане оманской кухни. Вечером вы познакомитесь с культурой и традициями местной кухни. Попробуете аутентичные блюда и ощутите атмосферу оманского гостеприимства.

20:30 — Возвращение в реальность. После дня, наполненного впечатлениями и открытиями, мы вернём вас назад.

Помимо программы выше вас ждут:

поездка в стиле джип-сафари в пустыню

комфортная атмосфера путешествия с друзьями

классные фото и контент

сувениры для тёплых воспоминаний от нашей команды

Кому понравится, а кому может не подойти

Молодым людям, парам, компаниям друзей, семьям, которые ищут максимально активные, наполненные и интересные маршруты путешествий, где будет мало путешественников, много особенных локаций и новых эмоций.

Организационные детали

В стоимость включено

— сопровождение русскоязычного гида-водителя

— активности по программе

— оборудование для трейла и чаепития

— снеки и напитки

— ужин

— трансфер из любой точки Маската или аэропорта и обратно

Другие детали программы