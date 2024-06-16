Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы

Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
В этом путешествии вы увидите разнообразные грани Омана.

Прогулка по дну каньона Вади Шаб с купанием в природных бассейнах и посещение карстового провала Синкхолл.

В музее Place&People погрузитесь в атмосферу 60-70-х годов
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и узнаете больше о культуре оманского народа.

Прогулка по историческому Матраху, из которого вырос современный Маскат, и осмотр величественного дворца султана Аль-Алям. Вечером ужин в ресторане оманской кухни. Программа включает сопровождение русскоязычного гида, трансфер, ужин и другие активности

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏞️ Природные красоты
  3. 🏛️ Исторические места
  4. 🍽️ Аутентичная кухня
  5. 📸 Классные фото
  6. 🎁 Сувениры на память

Что можно увидеть

  • Вади Шаб
  • Синкхолл
  • Музей Place&People
  • Матрах
  • Дворец султана Аль-Алям
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

План путешествия

8:00 — стартуем! Забираем вас из вашего отеля, апартаментов или аэропорта и начинаем путешествие.

10:30 — трейл с купанием в Вади Шаб. Погружаемся в красоту оманских вади. Пройдём по дну каньона, освежимся в кристально чистых бассейнах и заплывём в пещеру с водопадом.

14:00 — карстовый провал Синкхолл. Огромная воронка, наполненная бирюзовой водой, впечатляет своим масштабом. Вы не только оцените виды, но и сделаете природный маникюр у местных рыбок.

16:10 — посещение музея Place&People. Здесь представлена реконструкция традиционного оманского дома 60-х и 70-х годов. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, узнаете о быте, ремёслах, обычаях и традициях оманского народа.

16:40 — прогулка по Матраху. После отправимся гулять по городу, который является частью «Большого Маската». Это историческое место, из которого выросла нынешняя столица. Осматривая старинные здания, гуляя по узким улочкам и набережным, вы перенесётесь в прошлое, когда Матрах был важным торговым и культурным центром.

18:20 — Дворцовая площадь Аль-Алям. В Маскате задержимся у резиденции султана Омана. Вы рассмотрите снаружи один из самых величественных памятников города и узнаете о правящей династии.

19:30 — Ужин в ресторане оманской кухни. Вечером вы познакомитесь с культурой и традициями местной кухни. Попробуете аутентичные блюда и ощутите атмосферу оманского гостеприимства.

20:30 — Возвращение в реальность. После дня, наполненного впечатлениями и открытиями, мы вернём вас назад.

Помимо программы выше вас ждут:

  • поездка в стиле джип-сафари в пустыню
  • комфортная атмосфера путешествия с друзьями
  • классные фото и контент
  • сувениры для тёплых воспоминаний от нашей команды

Кому понравится, а кому может не подойти

Молодым людям, парам, компаниям друзей, семьям, которые ищут максимально активные, наполненные и интересные маршруты путешествий, где будет мало путешественников, много особенных локаций и новых эмоций.

Организационные детали

В стоимость включено

— сопровождение русскоязычного гида-водителя
— активности по программе
— оборудование для трейла и чаепития
— снеки и напитки
— ужин
— трансфер из любой точки Маската или аэропорта и обратно

Другие детали программы

  • Поездка проходит на новых внедорожниках Tank 300
  • Мы позаботимся о вашем комфорте, предоставив аквашузы и водонепроницаемые чехлы для телефонов
  • Дети с 6 лет, обладающие навыками плавания и ловкостью в преодолении препятствий, могут присоединиться к нашему приключению
  • Во время трейла вас будут сопровождать два опытных гида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле/аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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