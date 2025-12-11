В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
2 янв в 10:00
16 фев в 10:00
$1550 за человека
Города и традиционные деревни, горы, море и пустыня: по Оману в мини-группе
Осмотреть природные жемчужины, переночевать среди барханов и посетить черепаший заповедник
Начало: Маскат, 6:00
22 ноя в 06:00
$2550 за человека
VIP-тур в Оман с историком моды: сказочная архитектура, ночь в пустыне, пляжный отдых и люкс-отели
Побывать на фабрике ароматов, поучиться арабской калиграфике, увидеть дворцы, мечети и форты
Начало: Аэропорт Маската, 5:55 (прибытие рейса из Москвы)
3 янв в 05:55
$6500 за человека
