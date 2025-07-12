VIP-тур в Оман с историком моды: сказочная архитектура, ночь в пустыне, пляжный отдых и люкс-отели
Побывать на фабрике ароматов, поучиться арабской калиграфике, увидеть дворцы, мечети и форты
Начало: Аэропорт Маската, 5:55 (прибытие рейса из Москвы)
3 янв в 05:55
$6500 за человека
В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
11 окт в 10:00
27 окт в 10:00
$1550 за человека
Оманский отпуск в стиле арабского шейха с джипами и роскошными отелями
Пожить у пляжа, в горах и пустыне, налюбоваться восточной архитектурой, отыскать дельфинов и черепах
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
$1750 за человека
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