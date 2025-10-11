В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
11 окт в 10:00
27 окт в 10:00
$1550 за человека
Оманский отпуск в стиле арабского шейха с джипами и роскошными отелями
Пожить у пляжа, в горах и пустыне, налюбоваться восточной архитектурой, отыскать дельфинов и черепах
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
$1750 за человека
-
10%
На внедорожниках по Оману в мини-группе: всё включено
Исследовать страну от аутентичных городов и деревень до пустыни и оазисов и погрузиться в культуру
Начало: Маскат, аэропорт, время по договорённости
29 авг в 10:00
31 авг в 10:00
$1827
$2030 за человека
