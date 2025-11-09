Индивидуальная
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны
Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу
Начало: У вашего отеля
«Вади Дарбат — живописная зелёная долина с водопадами и озёрами, где чувствуется сила первозданной природы»
10 ноя в 07:00
$380 за всё до 4 чел.
Западная Салала: жемчужины побережья
От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Начало: У вашего отеля
«Первозданный пляж Аль-Фазаия с белоснежным песком и кристально чистой водой — настоящий уголок дикой природы»
10 ноя в 07:00
$380 за всё до 4 чел.
Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов
Проехать от тропических долин до океана - увидеть колодец птиц, панорамы и древние руины
Начало: У вашего отеля
«как климат и горный рельеф создают уникальную природу Салалы»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 ноя в 12:00
$150 за человека
